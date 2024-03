Ehrungen, Innovationen und strategische Partnerschaften: Die vielfältigen Erfolge von Percona geben dem Marktführer für Open-Source-Datenbanken ein bedeutendes Momentum

Percona, ein führender Anbieter von Open-Source-Datenbank-Software, -Support und -Dienstleistungen für Unternehmen, startet in das Jahr 2024 frisch aus einem Jahr, das von anhaltendem Kundenwachstum, mehreren prestigeträchtigen Auszeichnungen und innovativen Produktverbesserungen geprägt war. Das beeindruckende Jahr 2023 hat die Stellung des Unternehmens als führender Anbieter von Open-Source-Datenbanklösungen und Support-Services weiter gefestigt.

Gartner prognostiziert, dass der Datenbankmarkt im Jahr 2023 die 100 Mrd. Dollar-Marke überschreiten wird und prognostiziert, dass der Markt bis 2027 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,8 wachsen und 203,6 Mrd. Dollar erreichen wird. Dies unterstreicht die anhaltende Nachfrage nach ausgefeiltem Know-how im Datenbankmanagement, um optimale Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Percona ist in einzigartiger Weise qualifiziert, diese Bedürfnisse zu befriedigen, und hat die wachsende Chance genutzt, indem es einen Anstieg der jährlichen wiederkehrenden Umsätze (ARR) um 19 erzielte.

Kundengesteuertes Wachstum

Angetrieben von kontinuierlicher Innovation und einem unerschütterlichen Engagement für den Erfolg seiner Kunden hat Percona seinen Kundenstamm weiter vergrößert sowohl durch die Akquisition neuer Kunden als auch durch die Ausweitung der Beziehungen zu bestehenden Kunden, die zu einem vollständig organischen Wachstum beitragen.

Ein bemerkenswertes Beispiel ist EveryMatrix, ein prominenter Anbieter von iGaming-Software, der von den Managed Services von Percona profitiert und seine Datenbankverwaltung für MySQL, MariaDB und PostgreSQL optimiert hat. Diese Zusammenarbeit hat zu einer verbesserten Datenbankleistung, Ausfallsicherheit und Sicherheit geführt und ermöglicht es EveryMatrix, sich auf Innovation und Kundenzufriedenheit in der hart umkämpften Online-Glücksspielbranche zu konzentrieren.

In ähnlicher Weise verlässt sich PagerDuty auf die Unterstützung von Percona für MySQL und gewährleistet so zuverlässige und leistungsstarke Datenbankinstanzen, die für den Betrieb von PagerDuty entscheidend sind. Die proaktive Unterstützung von Percona, einschließlich des End-of-Life-Supports für MySQL 5.7 und der Migrationsplanung, unterstreicht das Engagement des Unternehmens, seinen Kunden außergewöhnlichen Support und Fachwissen zu bieten.

Im Jahr 2023 haben sich auch einige der bekanntesten Marken der Welt bei Percona angemeldet oder ihr Engagement erweitert. Percona begann, Unternehmen wie Netflix und die United States Geological Survey zu unterstützen. Das Unternehmen baute sein Angebot weiter aus, indem es unter anderem Partnerschaften mit Merchant Warrior, Otto Office und Kontron einging.

Auszeichnungen und Anerkennungen

Perconas Erfolgsbilanz als führendes Unternehmen in der Open-Source-Datenbank-Community brachte 2023 mehrere prestigeträchtige Preise und Anerkennungen ein.

Erst kürzlich sicherte sich das Unternehmen den Titel "Best DevOps for DataOps/Database Solution" bei den Devops Dozen-Auszeichnungen und unterstrich damit sein Engagement für die Bereitstellung innovativer Lösungen, die auf moderne DevOps-Praktiken zugeschnitten sind. Darüber hinaus wurden die innovativen Produkte von Percona von DBTA (Database Trends and Applications) zu den trendsetzenden Produkten im Daten- und Informationsmanagement für 2024 gezählt, was die Position des Unternehmens als Vorreiter der Branche weiter bestätigt.

Außerdem haben Vordenker von Percona wie CEO Ann Schlemmer und Technology Evangelist Dave Stokes in Publikationen wie Forbes, Computer Weekly, InfoWorld, The New Stack, The Register und weitere, Aufmerksamkeit erregt. In diesen Beiträgen haben die führenden Köpfe von Percona die Diskussion über Daten und Open Source angeführt und den Diskurs über neue Trends und bewährte Verfahren geprägt.

Innovationen und Erweiterungen

Mit der kürzlich veröffentlichten Beta-Version von Percona Everest, einer Open Source Cloud-nativen Datenbankplattform, hat Percona die Grenzen der Datenbankinnovation weiter verschoben. Percona Everest ist die erste Open Source-Lösung, die Multi-Cloud- und Multi-Datenbank-Funktionen in einer Plattform vereint. Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche (UI) und einer Befehlszeilenschnittstelle (CLI) bietet Percona Everest fortschrittliche Datenbankbereitstellungs- und -verwaltungsfunktionen zum Nulltarif und ermöglicht gleichzeitig die Kontrolle über die Infrastrukturkosten, so dass Sie nicht an einen Anbieter gebunden sind.

Mit Percona Everest profitieren Sie von flexiblen Funktionen wie Provisionierung, Skalierbarkeit, Leistungsoptimierung und Hochverfügbarkeit bei vollständiger Automatisierung. Durch die Integration mit Kubernetes Operators ermöglicht es Percona Everest den Benutzern, Datenbanken überall auszuführen und sich von den Beschränkungen öffentlicher Cloud-Plattformen zu befreien.

Neben der Beta-Version von Percona Everest hat Percona im Laufe des Jahres 2023 zahlreiche Verbesserungen und Aktualisierungen an seiner Produktpalette vorgenommen, darunter:

Ein komplettes Post-EOL-Supportprogramm für MySQL 5.7 , das es den teilnehmenden Kunden ermöglicht, weiterhin mit einem vollständig unterstützten Percona Server für MySQL 5.7 zu arbeiten, bis ein Upgrade auf spätere Hauptversionen günstiger wird. Im Rahmen dieses Programms veröffentlicht Percona weiterhin die CVE-gepatchten Versionen von MySQL 5.7 für die teilnehmenden Kunden.

, das es den teilnehmenden Kunden ermöglicht, weiterhin mit einem vollständig unterstützten Percona Server für MySQL 5.7 zu arbeiten, bis ein Upgrade auf spätere Hauptversionen günstiger wird. Im Rahmen dieses Programms veröffentlicht Percona weiterhin die CVE-gepatchten Versionen von MySQL 5.7 für die teilnehmenden Kunden. Percona Monitoring and Management (PMM) hat Funktionen zur Überwachung von MongoDB-Backups eingeführt, die den Benutzern einen optimierten Sicherungs- und Wiederherstellungsprozess und eine verbesserte Bestandsverwaltung bieten.

Gerüstet für Wachstum

Mit Blick auf die Zukunft ist Percona für eine weitere Expansion gerüstet. Das Unternehmen bleibt seiner Mission treu, Unternehmensdatenbanken durch eine einzigartige Mischung aus Fachwissen und Open-Source-Software besser zum Laufen zu bringen.

"Wenn wir über unsere jüngsten Errungenschaften und die Fortschritte, die wir 2023 gemacht haben, nachdenken, wird klar, dass alle Attribute, die Kunden an einem Anbieter schätzen Engagement für Innovation, kundenorientierte Lösungen und die Pflege von bedeutungsvollen Beziehungen Percona in die richtige Richtung bewegen", sagte Ann Schlemmer, CEO von Percona. "Wir sind stolz auf jeden Meilenstein, den wir erreicht haben, und auf das unglaubliche Team, das uns hierher gebracht hat, und wir freuen uns darauf, unser Engagement für den Fortschritt fortzusetzen."

Percona wird seine Führungsrolle innerhalb der Open-Source-Datenbank-Community durch die Teilnahme an wichtigen Branchenveranstaltungen im Jahr 2024 bekräftigen, darunter KubeCon North America und Open Source Summit North America. Auf diesen und vielen anderen Veranstaltungen wird Percona seinen Einfluss auf die Open-Source-Datenbankgemeinschaft weiter ausbauen.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Datenbanken mit Percona besser funktionieren.

Über Percona:

Percona ist ein Weltklasse-Unternehmen für Open-Source-Datenbank-Software, Support und Dienstleistungen. Die Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu helfen, sicherzustellen, dass ihre Datenbanken und die Anwendungen, die von ihnen abhängen sicher, konform, leistungsstark und hochverfügbar sind.

Durch die einzigartige Kombination von Datenbank-Know-how und Open Source-Software für Unternehmen gibt Percona Unternehmen die Freiheit zu wählen, die Freiheit zu kreieren und die Freiheit, schnell zu innovieren, während sie wachsen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.percona.com.

