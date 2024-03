FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstagmorgen weiter über der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0820 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0816 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf stehen einige Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Devisenmarkt für Kursbewegung sorgen könnten. Im Euroraum werden unter anderem Geld- und Kreditdaten der EZB erwartet. In den USA werden Wachstumszahlen zum Schlussquartal 2023, die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt und das Konsumklima der Uni Michigan veröffentlicht./bgf/jha/