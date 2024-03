DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: Wegen Gründonnerstag findet in Norwegen und Dänemark kein Handel statt. Verkürzt wird in Schweden und am US-Rentenmarkt gehandelt.

FREITAG: Wegen Karfreitag ruht der Handel unter anderem an folgenden Handelsplätzen: Amsterdam, Brüssel, Frankfurt (Xetra, Eurex), Helsinki, Hongkong, Kopenhagen, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Oslo, Paris, Singapur, Stockholm, Sydney, USA (Aktien- und Anleihemarkt), Wien und Zürich.

TAGESTHEMA

Die Ratingagentur S&P hat an der zweithöchsten Bonitätsnote für die USA nicht gerüttelt. Wie S&P mitteilte, wird die größte Volkswirtschaft der Welt weiterhin mit AA+ eingestuft. Der Ausblick ist weiterhin stabil. Die USA seien eine diversifizierte und widerstandsfähige Volkswirtschaft mit einem soliden Wachstum, einer flexiblen Geldpolitik und dem einzigartigen Status als Emittent der weltweit führenden Reservewährung, so S&P. Die hohe Verschuldung, die sich 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts annähere, und die Schwierigkeiten, über die Parteigrenzen hinweg zu kooperieren, seien hingegen als Schwäche zu werten. S&P geht davon aus, dass die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit Bestand haben wird, ebenso wie die proaktive und effektive Geldpolitik. Die Regierungsvertreter seien zudem in der Lage, kurzfristig Lösungen für fiskalische Fristen wie den Schuldendeckel zu finden. Der Ausblick bleibe deshalb stabil, so die Agentur.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

JUNGHEINRICH (7:40 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Analystenprognosen zum Gesamtjahr (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 2023 4Q23 ggVj Zahl 4Q22 Auftragseingang 1.279 +7% 6 1.197 Umsatz 1.352 -1% 6 1.366 EBIT 109 -9% 6 120 Ergebnis vor Steuern 91 -20% 5 113 Ergebnis nach Steuern 70 -27% 4 95 Ergebnis je Vorzugsaktie 0,67 -28% 4 0,93

ENERGIEKONTOR (7:55 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Analystenprognosen zum Gesamtjahr (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR 2023 Gj23 ggVj Zahl Gj22 Gesamtleistung 346 +35% 3 256 EBITDA 124 +24% 4 100 EBIT 101 +26% 4 80 Ergebnis vor Steuern 83 +32% 4 63 Konzernergebnis 59 +33% 4 45 Ergebnis je Aktie 4,22 +33% 4 3,18 Dividende je Aktie 0,95 -5% 4 1,00

KONTRON (7:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Analystenprognosen zum Gesamtjahr (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR 2023 Gj23 ggVj Zahl Gj22 Umsatz 1.242 +13% 5 1.096 EBITDA 139 +98% 5 70 Ergebnis nach Steuern/Dritten 74 -68% 5 233 Ergebnis je Aktie unverwässert 1,17 -68% 5 3,65 Dividende je Aktie 0,65 -35% 5 1,00

Weitere Termine:

06:45 DE/Basler AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

06:55 CH/UBS AG, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/Knaus Tabbert Group, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:30 DE/Compugroup Medical SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:30 DE/Scout24 SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Geschäftsbericht

07:30 DE/GFT Technologies SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:30 DE/Qbeyond AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:35 DE/MLP SE, Geschäftsbericht

08:00 DE/Cancom SE, Geschäftsbericht

08:00 DE/Cherry SE, ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Geschäftsbericht

08:00 DE/Westwing Group SE, ausführliches Jahresergebnis

08:30 DE/Baywa AG, Jahresergebnis (10:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

10:00 DE/Flatexdegiro AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

10:20 DE/PSI Software AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

12:00 DE/Sartorius AG, HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Edel SE & Co. KGaA 0,30 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Einzelhandelsumsatz Februar saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm 09:55 Arbeitsmarktdaten März Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +10.000 gg Vm zuvor: +11.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,9% zuvor: 5,9% - GB 08:00 BIP (2. Veröffentlichtung) 4Q PROGNOSE: -0,3% gg Vq/-0,2% gg Vj 1. Veröff.: -0,3% gg Vq/-0,2% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vq/+0,3% gg Vj - EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Februar Geldmenge M3 PROGNOSE: +0,3% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vj - US 13:30 BIP (3. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +3,2% gg Vq 2. Veröff.: +3,2% gg Vq 3. Quartal: +4,9% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,6% gg Vq 2. Veröff.: +1,6% gg Vq 3. Quartal: +3,3% gg Vq 13:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 211.000 zuvor: 210.000 14:45 Index Einkaufsmanager Chicago März PROGNOSE: 45,7 zuvor: 44,0 15:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) März PROGNOSE: 76,5 1. Umfrage: 76,5 zuvor: 76,9

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 18.780,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 5.306,00 -0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 18.496,25 -0,0% Nikkei-225 40.168,07 -1,5% Schanghai-Composite 3.021,61 +1,0% Hang-Seng-Index 16.644,07 +1,5% +/- Ticks Bund -Future 133,20 -16 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 18.477,09 +0,5% DAX-Future 18.797,00 +0,8% XDAX 18.530,62 +0,9% MDAX 27.091,95 +0,8% TecDAX 3.457,36 +0,4% EuroStoxx50 5.081,74 +0,3% Stoxx50 4.415,44 +0,1% Dow-Jones 39.760,08 +1,2% S&P-500-Index 5.248,49 +0,9% Nasdaq-Comp. 16.399,52 +0,5% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,40 +60

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Am deutschen Aktienmarkt ist auch am Donnerstag kein Ende der Rekordjagd in Sicht. "Mit den guten Vorlagen der US-Börsen im Rücken dürfte der DAX den Anlegern pünktlich zum Osterfest den 26. Rekord in diesem Jahr bescheren", so ein Marktteilnehmer. Danben sollte der Quartals-Ultimo die Kurse stützen: Die Fonds seien nach dem starken Auftaktquartal daran interessiert, möglichst hohe Aktienquoten auszuweisen. "Sie dürften damit die Gewinnmitnahmen auffangen, die von kurzfristig orientierten Tradern vor dem langen Wochenende zu erwarten sind", sagt der Marktteilnehmer. Der DAX hat im laufenden Quartal bereits mehr als 10 Prozent gewonnen, beim S&P-500 sind es ähnlich starke Aufschläge. Zuletzt hat der DAX allerdings deutlich an Relative Stärke gegenüber der US-Benchmark gewonnen. Seit dem Oktober-Tief beträgt das DAX-Plus nun bereits gut 26 Prozent. Vom Umfeld kommt am Donnerstag kaum Störfeuer: Die Renditen verharren auf dem zuletzt errreichten niedrigeren Niveau, obwohl die Ölpreise wieder etwas anziehen, und obwohl Fed-Mitglied Christopher Waller wegen der starken Wirtschaftsdaten an eine Verschiebung der geplanten Zinssenkungen denkt. Trotzdem steht auch der Euro nahezu unverändert knapp über der Marke von 1,08 Dollar. Die Vorlagen aus Asien sind uneinheitlich: Während der Nikkei deutlicher fällt, geht es an den chinesischen Börsen überwiegend kräftiger aufwärts.

Rückblick: "Der nahende Quartals-Ultimo sollte die Stimmung stützen", hieß es. Fonds seien nach dem starken Auftaktquartal daran interessiert, möglichst hohe Aktienquoten auszuweisen. Allerdings gab es auch Warnsignale für ein mögliches Ende der Rally. H&M legten 15,2 Prozent zu. Der Gewinn war viel höher ausgefallen als erwartet. Einen Tag nach dem Brückenunglück waren Moeller-Maersk mit Aufschlägen von 1,5 Prozent wieder auf Erholungskurs. Analysten gehen davon aus, dass der finanzielle Schaden, der auf die Dänen zukommt, versichert ist. Nach einer Platzierung verloren Monte dei Paschi 1,3 Prozent. DS Smith lagen 10,2 Prozent fester im Markt. Gleich mehrere Kaufinteressenten interessieren sich für den Verpackungshersteller.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

