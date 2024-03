Münster (ots) -Laut einer heute veröffentlichten Studie des Europäischen Verkehrssicherheitsrats (ETSC) sind 2022 auf europäischen Landstraßen 10.000 Menschen bei Verkehrsunfällen zu Tode gekommen. Auch in Deutschland ist das hauptursächliche Problem der "Mischverkehr" auf diesen Straßen. Vom Fahrrad über die landwirtschaftlichen Fahrzeuge und LKW bis zum Sportwagen tummelt sich alles auf einem Fahrstreifen: der Überholdruck steigt, und riskante Überholmanöver sind keine Seltenheit. Der Bericht zeigt aber auch positive Beispiele aus EU Ländern, die die Unfallzahlen senken können: Ein ausgebautes Radwegenetz an Landstraßen, die Schaffung sicherer Überholmöglichkeiten durch einen Ausbau im 2+1-Prinzip (d. h. ein dritter Fahrstreifen, der abwechselnd als sichere Überholmöglichkeit freigegeben wird), die Senkung der Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h und eine konsequente Geschwindigkeitsüberwachung mit automatisierten Blitzern sowie durch Section Control (Überwachung der Durchschnittsgeschwindigkeit auf gefährlichen Streckenabschnitten). Viele dieser lebensrettenden Maßnahmen werden in Deutschland nur langsam verwirklicht oder sehr restriktiv umgesetzt: meist aus Kostengründen (Radwegenetz, 2+1), aufgrund angeblich mangelnder Akzeptanz in der Bevölkerung (Geschwindigkeitsüberwachung) oder aus politischen Gründen.Die VOD als Mitglied des ETSC fordert die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung auf, ihr Handeln endlich nach den Grundsätzen der Vision Zero auszurichten, damit die Verpflichtung Deutschlands, bis 2030 die Zahl der Verkehrstoten um 40 Prozent zu reduzieren sowie die Zahl der Schwerstverletzten zu senken, auch auf unseren Landstraßen realisiert werden kann.Den Bericht des ETSC können Sie herunterladen unter: www.etsc.eu/pinflash46Hinweise für die Redaktion:Das ETSC ist eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die sich für die Verringerung der Zahl der Toten und Verletzten im Verkehr in Europa einsetzt. www.etsc.euPressekontakt:Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland e.V. (VOD)Postfach 113453852 Niederkasselpressestelle@vod-ev.orgTel.: +49 (0)800 8063338www.vod-ev.orgOriginal-Content von: Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland e.V. (VOD), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134978/5745500