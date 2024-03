© Foto: Alexander Schimmeck - unsplash.com



Bislang ist der Lithiummarkt von Intransparenz geprägt: Verkaufspreise werden oft in Hinterzimmern ausgehandelt. Im Rahmen einer Transparenzoffensive will Mineral Resources den Online-Verkauf von Lithiumerz ermöglichen. Das australische Bergbauunternehmen Mineral Resources will eine digitale Handelsplattform nutzen, um Chargen des Lithiumerzes Spodumen zu verkaufen. Ziel ist es, den Markt transparenter zu machen. Joshua Thurlow, Geschäftsführer des Lithiumgeschäfts von Mineral Resources, bestätigte den Schritt in einer E-Mail-Antwort an Bloomberg. Die Online-Plattform, über die der Rohstoff verkauft werden soll, nannte er jedoch nicht. Produzenten wie Mineral Resources sind Teil einer …