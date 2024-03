München (ots) -Die ARD wird auch in diesem Jahr umfangreich von der Tour de France berichten. SportA, die Sportrechteagentur von ARD und ZDF, hat sich mit der Amaury Sport Organisation (ASO) über eine entsprechende Vereinbarung verständigt.Damit setzt die ARD erneut auf die Live-Berichterstattung vom größten Radrennen der Welt und sieht vom 29. Juni bis zum 21. Juli 2024 eine tägliche Live-Übertragung über alle Verbreitungswege vor. Neben der Tour de France ist auch die Tour de France Femmes Bestandteil der Vereinbarung. Auch vom Radrennen der Frauen wird die ARD täglich vom 12. bis 18. August 2024 im Rahmen von Live-Übertragungen im Ersten und in der ARD Mediathek berichten. Federführer innerhalb der ARD für die Tour de France ist wie bisher der Saarländische Rundfunk (SR)."Die Tour de France mit ihrem spannenden Kampf um Etappensiege und um das gelbe Trikot steht für großen Sport und ebenso große Emotionen", so SR-Intendant Martin Grasmück. "Sowohl bei der Tour de France der Männer als auch bei der Tour de France der Frauen wird es unter SR-Federführung wieder eine hochwertige crossmediale Berichterstattung im Fernsehen, im Hörfunk und im Netz geben - natürlich mit kritischem Blick, den wichtigen Hintergrund-Infos und den fachlichen Einschätzungen unserer radsporterfahrenen Journalistinnen und Journalisten."Auch die Deutschland Tour rund einen Monat später wird die ARD in gewohntem Umfang abbilden: ARD und ZDF haben hier erneut gemeinsam umfassende Live- und Nachverwertungsrechte von der ASO erworben. Bei dem Radrennen, das vom 21. bis 25. August 2024 in Deutschland stattfindet, übernimmt ebenfalls wieder der SR die ARD-Federführung.Das ZDF berichtet live über die erste Etappe der Deutschland-Tour von Schweinfurt nach Heilbronn sowie über die dritte Etappe von Schwäbisch Gmünd bis Villingen-Schwenningen. Die ARD sendet live von der zweiten Etappe (Heilbronn - Schwäbisch Gmünd) und von der Schluss-Etappe von Annweiler am Trifels mit Ziel in Saarbrücken.Pressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.dePeter Meyer, Saarländischer Rundfunk Unternehmenssprecher und Leiter UnternehmenskommunikationTelefon: 0681/602-2040, E-Mail: pmeyer@sr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5745628