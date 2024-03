Mainz/Ingelheim (ots) -Auf dem 3. Cyber-Sicherheitskongress (CSK) am 18.04.2024 in der Kultur und Kongresshalle in Ingelheim informieren Experten über die sprunghaft gestiegene Zahl der Netzattacken auf mittelständische Unternehmen. Hochkarätige Expertenvorträge, -workshops, themenspezifische Fachaussteller und eine interaktive Podiumsdiskussion zeigen Mittelständlern, was sie jetzt tun können, um firmeneigene Daten und die IT-Infrastruktur von Unternehmen wirksam zu schützen. Laut aktueller Umfragen ist jedes zweite kleinere und mittlere Unternehmen von Cyberattacken betroffen. Für 45 Prozent der befragten Unternehmen sind solche Angriffe existenzgefährdend.Verschärfung der Bedrohungslage durch KIHaya Schulmann, Board-Member ATHENE (Nationales Forschungszentrum für angewandte Cyber-Sicherheit), wird auf dem 3. CSK die Bedrohungslage für Unternehmen durch KI erläutern. "Durch Künstliche Intelligenz hat sich die Lage nochmals deutlich verschärft", so Schulmann, die an der Goethe-Universität Frankfurt die LOEWE-Spitzenprofessur innehält. Die Bedrohungslage im Cyber-Raum ist laut der Expertin "angespannt, dynamisch, vielfältig und damit so hoch wie nie".Insiderwissen und ExpertentippsDer Praxisbericht eines betroffenen Unternehmens, fachanwaltliche Informationen zum Cybersicherheitsrecht sowie aktuelles Wissen aus dem Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz werden u. a. zu dem anspruchsvollen Programm beitragen. Schirmherr und Keynote-Speaker ist Michael Ebling, Minister des Innern und für Sport des Landes Rheinland-Pfalz.Cybersicherheit: Chefsache / 3. Cyber-SicherheitskongresskING Kultur- und Kongresshalle IngelheimDonnerstag, 18.04.2024, 9.00 - 18 UhrInformationen / Programm / Ticketswww.cybersicherheitskongress.deAnsprechpartnerNorbert Krambs, mainz@bvmw.dePressekontakt:Lutz KordgesPotsdamer Straße 710785 BerlinTelefon: 030 533206-302presse@bvmw.deOriginal-Content von: Der Mittelstand. BVMW e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51921/5745716