Die Midea Group, der weltweit größte Anbieter von Haushaltsgeräten, hat in ihrem Jahresbericht 2023 ein imposantes Wachstum und einen Rekordgewinn ausgewiesen. Das Unternehmen erzielte einen Gesamterlös von 373,7 Milliarden RMB. Dies ist im Jahresvergleich eine Steigerung um 8,10 %. Gleichzeitig erreichte der an die Aktionäre ausschüttbare Nettogewinn 33,7 Milliarden RMB, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 14,10 und somit das stärkste Wachstum seit 2019.

Der Erfolg des Unternehmens ist auf seine "Global Impact"-Strategie zurückzuführen, die zur Folge hat, dass die Umsätze im Ausland seit mehreren Jahren 40 des Gesamtumsatzes ausmachen. Die Produkte von Midea wurden in mehr als 200 Länder und Regionen weltweit exportiert. Das Unternehmen baut seine Produktion im Ausland kontinuierlich aus und treibt den Aufbau von Produktionsstandorten in Indonesien, Indien, Thailand, Brasilien, Mexiko, Italien, Ägypten und anderen Ländern voran.

Die neuen Energie- und Industrietechnologien von Midea tragen zur digitalen Transformation und zur grünen, nachhaltigen Entwicklung in der globalen Industrie bei und festigen die führende Stellung des Unternehmens in der Branche. Bei Klimaanlagen-Kompressoren für Haushalte war das Unternehmen im Jahr 2023 führend, sein globaler Marktanteil lag bei 45 %. Bei Motoren für Haushaltsklimageräte und Waschmaschinen sicherte sich das Unternehmen mit Marktanteilen von 40 bzw. 22 ebenfalls jeweils den ersten Platz weltweit. Darüber hinaus entwickeln sich die Produktreihen des Unternehmens für New-Energy-Autoteile rasch weiter, mit einem prognostizierten Ausliefervolumen von 750.000 Einheiten im Jahr 2023. Dies stellt ein Wachstum um 400 gegenüber dem Vorjahr dar. Darüber hinaus ist Midea durch die Übernahme von Energieunternehmen wie CLOU Electronics und Hiconics Eco-energy in die Energiespeicherbranche eingestiegen, die ein immenses Marktpotenzial hat.

KUKA, eine Tochtergesellschaft von Midea, ist eines der "Big Four" Industrieroboter-Unternehmen weltweit und, gemessen an den Umsätzen im Jahr 2023, der zweitgrößte Hersteller von Schwerlastrobotern. 2023 erzielte die KUKA Group Rekorderlöse und Rekordauftragsvolumina mit einer besonders starken Performance auf dem chinesischen Markt.

Die intelligente Gebäudetechnik von Midea stellt intelligente ökologische Integrationslösungen für den Bau von Gebäuden bereit. Laut Frost Sullivan ist das Unternehmen 2023 der größte Anbieter von kommerziellen Klimatisierungslösungen innerhalb Chinas und der fünftgrößte Anbieter weltweit.

Die Midea Group hat über 14,5 Milliarden RMB in Forschung und Entwicklung investiert und beschäftigt in diesem Bereich mehr als 23.000 Mitarbeiter weltweit. Im Jahr 2022 stand das Unternehmen mit über 28.000 Patenten auf Erfindungen weltweit an siebter Stelle bei allen Patentkategorien und ist unter den chinesischen Unternehmen und in der globalen Haushaltsgerätebranche die Nummer eins.

Die Midea Group hat ca. 200 Tochterunternehmen und betreibt 33 Forschungs- und Entwicklungszentren sowie 40 Produktionsstandorte mit insgesamt mehr als 190.000 Mitarbeitern. Das imposante Wachstum des Unternehmens und seine Rekordgewinne unterstreichen dessen Engagement für Innovation, Nachhaltigkeit und die globale Expansion.

