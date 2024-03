HTEC, ein weltweit tätiges Unternehmen für digitale Beratung, Software-Engineering und Produktentwicklung, gibt eine strategische Zusammenarbeit mit G2 Risk Solutions (G2RS) bekannt, dem führenden Anbieter von End-to-End-Lösungen im Bereich der Insolvenztechnologie.

Im Rahmen der Vereinbarung wird G2RS HTEC damit beauftragen, seine Spitzentechnologie in die erstklassige Insolvenzverwaltungsplattform von G2RS einzubinden.

Als Schöpfer der umfassendsten nationalen Konkursdatenbank und des ersten Konkursverwaltungsportals ist G2RS ein Pionier der Branche. Durch die Erweiterung der G2RS-Technologie um die erstklassige Technik von HTEC wird G2RS neue und innovative Funktionen anbieten, die den Kunden helfen, finanzielle Rückflüsse zu beschleunigen, den Datenschutz zu erhöhen und operative Ineffizienzen im Lebenszyklus der Konkursverwaltung zu reduzieren.

"Wir sind begeistert, Teil der Bemühungen von G2RS zu sein, ihre branchenführende Plattform zu verbessern", sagte Robert Radusinovic, Director of Business Development bei HTEC. "Gemeinsam können wir den Kunden von G2RS mehr Effizienz und tiefere Einblicke bieten."

"Der Einsatz innovativer Technologien in unseren Lösungen ist ein zentrales Element unseres ständigen Bestrebens, die Kosten unserer Kunden zu senken und die Erträge zu maximieren", so Jeremy Haas, Chief Technology Officer bei G2 Risk Solutions. "Wir haben eine lange Tradition in der Förderung von Innovationen, die die Art und Weise, wie unsere Kunden Konkurse verwalten, neu definieren. Mit der Expertise von HTEC in der Cloud-nativen Entwicklung und dem Aufbau hochskalierbarer Systeme werden wir unsere Konkurslösungen weiter ausbauen, um die Automatisierung zu maximieren und die betriebliche Effizienz zu steigern."

HTEC wird G2RS auch dabei helfen, die Kundendaten noch besser zu schützen, was die Datensicherheit in einem zunehmend strengeren Compliance-Umfeld zukunftssicher machen wird.

"Sicherheit und Effizienz sind die Grundpfeiler unserer Technologie für Insolvenzen, während wir die Grenzen der Skalierbarkeit und Modularität immer weiter verschieben", so Haas. "Das Know-how von HTEC im Bereich der Automatisierung und der intelligenten Systeme bringt bahnbrechende Innovationen in einem wettbewerbsintensiven Markt."

Radusinovic fügte hinzu: "HTEC freut sich darauf, seine jahrelange Erfahrung in der Arbeit mit künstlicher Intelligenz und Lernalgorithmen die in unserer StepFrame KI-Methodik zum Ausdruck kommt in das Projekt einzubringen.

Beide Unternehmen sehen ein enormes Potenzial, die nächste Ära des Konkursmanagements neu zu gestalten.

Über HTEC

HTEC ist ein globales Unternehmen für Digitaltechnik, Produktentwicklung und Technologie-Engineering, das die technologische Entwicklung der einflussreichsten Unternehmen der Welt vorantreibt von bahnbrechenden Startups bis hin zu den Fortune 500. Mit mehr als 2.000 Experten in ganz Nordamerika und Europa ist HTEC ein idealer Technologiepartner für seine Kunden und die ultimative Wachstumsplattform für seine Mitarbeiter.

Über G2 Risk Solutions

G2 Risk Solutions ist der maßgebliche Experte für Risiko und Compliance Business Intelligence für Finanzinstitute und Online-Plattformen. Als Branchenpionier, der marktführende Lösungen für den Handel, den digitalen Handel, das Konkursrisiko, das Kreditrisiko und die aufsichtsrechtliche Berichterstattung anbietet, treibt G2RS die Innovation voran und gestaltet die Zukunft des Risikomanagements durch beispiellose Daten, Technologie und globale Compliance- und Risikokompetenz.

