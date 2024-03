In einer vom Yokohama Convention Visitors Bureau (nachfolgend YCVB) durchgeführten Umfrage zeigten viele Kongressteilnehmer besonderes Interesse an der Kultur, den Sehenswürdigkeiten und der lokalen Küche von Yokohama. Das YCVB hat acht neue Yokohama-Touren für die Veranstaltungsteilnehmer entwickelt, um sie im Einklang mit unserem Ethos der Nachhaltigkeit in ihrer Freizeit in Yokohama genießen zu können.

Noge Area Bar-Hopping Tour, vollständig unter Führung

Von den Einheimischen als Küche von Yokohama bezeichnet, handelt es sich bei Noge um ein geschäftiges Viertel des Nachtlebens, das Standort von mehr als 600 izakaya (Pubs im japanischen Stil) ist. Ein sachkundiger lokaler Führer wird die Teilnehmer zu all den verborgenen Schätzen in Noge führen, wo sie unverwechselbare, köstliche Speisen und Getränke im Pub-Stil genießen können. Aufgrund ihrer einfachen fußläufigen Erreichbarkeit können die Teilnehmer beruhigt sein, dass sich diese tolle Partynacht nicht auf ihren CO2-Fußabdruck auswirken wird.

Soto Zen-Tour von Sojiji, Haupttempel der Soto Zen-Schule

Als bekannte Zen-Sekte in Japan bietet Soto Zen eines der besten Zen-Wellness-Erlebnisse. Im Verlauf dieser Tour können die Teilnehmer eine ruhige Zeit fernab vom Trubel der Metropole mit einer beruhigenden Zazen-Sitzung (Meditation im Lotussitz) genießen, gefolgt von einem von Mönchen zubereiteten gesunden, nachhaltigen pflanzlichen buddhistischen Mittagessen.

Weitere herausragende Yokohama-Touren:

BAYWALK YOKOHAMA Walk: Eine erfrischende fünf Kilometer lange Wanderung entlang der schönen blauen und grünen Strandpromenade des Hafens von Yokohama, wo leckere lokale Produkte probiert werden können.

Minato Mirai City Roots Tour: Eine Wanderung vom Yokohama Landmark Tower zum Yokohama Red Brick Warehouse mit informativem, geführtem Kommentar zur umweltbewussten Stadtbildgestaltung und Architektur.

Unabhängig davon, ob es sich um das begehbare Noge-Viertel, die autofreie BAYWALK oder die wellnessorientierte Zen-Tour handelt die internationalen Veranstaltungsteilnehmer haben die Qual der Wahl zwischen den umweltfreundlichen Programmen und Touren des YCVB.

Weitere Informationen über die Erlebnisse in Yokohama finden Sie unter

https://business.yokohamajapan.com/mice/en/sustainable/activity/

Über das Yokohama Convention Visitors Bureau

Die Aufgabe des Yokohama Convention Visitors Bureau (YCVB) besteht darin, zur Internationalisierung und Neubelebung der Region Yokohama durch Nutzung des Reichtums der Ressourcen, die der Stadt Yokohama und der Präfektur Kanagawa zur Verfügung stehen, beizutragen und die Region als ideales Ziel für Touristen und internationale Kongresse zu bewerben.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ycvb/?viewAsMember=true

Facebook: https://www.facebook.com/DISCOVERYOKOHAMA.JAPAN

Instagram: https://www.instagram.com/yokohama_visitors_guide/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC3s7Mt89lyvTZVl1x5_Mr_g

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240328053673/de/

Contacts:

Yokohama Convention Visitors Bureau

Akiko Hosono, Manager, Business Events Team

E-Mail: mice@ycvb.or.jp