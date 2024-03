Dow Inc. hat angekündigt, seine Kapazitäten in der Ethylenderivat-Produktion an der US-Golfküste zu erweitern, um verstärkt Carbonatsolventien zu produzieren - Schlüsselkomponenten in der Lieferkette für Lithium-Ionen-Batterien. Diese strategische Investition zielt darauf ab, den wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher im Inland zu unterstützen und auf Dow's Erfolgsgeschichte mit Wachstumsprojekten aufzubauen. ...

