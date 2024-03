Louis Vuitton, Hermes oder Ray-Ban sind allesamt Luxusmarken, deren weltbekannte Produkte man auf Frankreichs berühmtester Prachtstraße - der Avenue des Champs Élysées - kaufen kann. Dividendenrendite von knapp über sechs Prozent Es gibt aber auch noch einen anderen Ort, an dem alle Luxus-Labels vereint sind. Im CAC 40, dem Leitindex Frankreichs. Hier können sich Anleger und Anlegerinnen einen Hauch von Luxus ins Depot holen. Kein anderer europäischer Leitindex hat eine größere Auswahl an Luxusgüter-Produzenten als der Cotation Assistée en Continu, kurz CAC. Wer sich ein Stück Luxus in sein Depot holen möchte, für den könnte die Aktie von LVMH (WKN: 853292) interessant sein. Der …