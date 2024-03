Krypto News: Dogwifhat, Solana und Slothana explodieren

Der Meme Coin Dogwifhat legt einfach keine Pause ein. Nachdem erst vor zwei Tagen PEPE in Bezug auf die Marktkapitalisierung überholt wurde, wurde der Frosch-Coin inzwischen meilenweit zurückgelassen. Wogifhat (WIF) steuert inzwischen auf die 5 Milliarden Dollar Marke zu und eine scheint nicht in Sicht zu sein. Das ganze Solana-Ökosystem explodiert, auch der Token der Jupiter Exchange (JUP) gehört zu den Gewinnern des Tages und SOL legt auch um 7 % zu, während Slothana der nächste Milliarden Dollar Meme Coin werden könnte.

Dogwifhat steigt erneut um 100 %

Dogwifhat stellt einmal mehr klar, dass der Trend in Richtung Solana-basierte Meme Coins geht. Seit viele Entwickler und User einmal von Ethereum auf Solana gewechselt haben, scheinen nur die wenigsten einen Grund zu haben, nochmal zu Ethereum zurückzukommen. Die Gebühren sind trotz des Dencun Upgrades auf der Main Chain noch hoch, während man auf Solana mit dem Bruchteil eines Cents auskommt. Das dürfte auch mitverantwortlich sein, dass Dogwifhat PEPE nicht nur überholt hat, sondern inzwischen mehr als eine Milliarde Dollar mehr wert ist.

(Dogwifhat Kursentwicklung in den letzten 7 Tagen - Quelle: Coinmarketcap)

Mit dem heutigen Plus von mehr als 20 % hat sich der WIF-Kurs in der letzten Woche mehr als verdoppelt und derzeit sieht es nicht danach aus, als wäre schon ein Ende in Sicht. WIF steuert von einem Allzeithoch auf das Nächste zu und da auch Solana (SOL) um mehr als 7 % gestiegen ist und die 200 Dollar Marke in Angriff genommen hat, könnte der Trend wohl noch eine ganze Weile weitergehen, sodass WIF der erste 10 Milliarden Dollar Meme Coin auf Solana werden könnte. Mit Slothana ($SLOTH) könnte bereits der nächste Milliarden Dollar Meme Coin in den Startlöchern stehen.

Kann Slothana Dogwifhat toppen?

Bei Slothana handelt es sich um einen neuen Meme Coin, der ebenfalls auf Solana basiert und von dem aktuellen Hype um Presales, die innerhalb kürzester Zeit nach dem Launch explodieren, profitiert. Wer Book of Meme (BOME) und SLERF mitverfolgt hat weiß, dass die Coins nach dem Vorverkauf beim Listing extrem viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und innerhalb kürzester Zeit um ein Vielfaches steigen können. Wer BOME und SLERF verpasst hat, könnte nun mit $SLOTH eine zweite Chance bekommen. Der Coin hat innerhalb von 3 Tagen über 3 Millionen Dollar im Presale umgesetzt, sodass hier durchaus der nächste Milliarden Dollar Coin auf den Markt kommen könnte.

(SLOTH kaufen - Quelle: Slothana-Website)

Um sich am Vorverkauf zu beteiligen, können Interessenten SOL an die auf der Website angegebene Wallet überweisen und erhalten ihre $SLOTH-Token dafür per Airdrop vor dem Listing an den Kryptobörsen. Kommt es zu einer Kursexplosion wie bei BOME, SLERF und vielen anderen Coins, die nach einem erfolgreichen ICO durch die Decke gegangen sind, könnte das für diejenigen, die sich schon am Vorverkauf beteiligen, lebensverändernde Renditen bedeuten.

Wer sich am Vorverkauf beteiligen möchte, sollte unbedingt darauf achten, seine SOL von einer selbstverwalteten Wallet wie Phantom an die angegebene Adresse zu senden, da diejenigen, die die SOL direkt von einer Kryptobörse versenden, keine Airdrops an diese Wallet empfangen können. Auf der Website gibt es auch ein Widget, um sich am Vorverkauf zu beteiligen.

