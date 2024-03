© Foto: Liu Jie/XinHua/dpa - dpa-Bildfunk



Unser Gastautor und Wall Street-Experte Bryan Perry kommentiert den aktuellen Zinskurs der US-Notenbank Fed und erklärt, warum Anlegern gut beraten sind, sich zu hohen Zinssätzen mit Anleihen einzudecken.Abgesehen von der GTC-Konferenz von NVIDIA, die ein großer Erfolg für die Aktie des Unternehmens und für den Technologiesektor im Allgemeinen war, könnte die Veröffentlichung des Dot-Plot-Plans der US-Notenbank Fed dem Aufwärtstrend des Aktienmarktes noch mehr Auftrieb gegeben haben. Vor der Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (FOMC) meldete die Bank of America (BofA), dass US-Aktienfonds in der vergangenen Woche bis zum Mittwoch Abflüsse in Höhe von 22 Milliarden US-Dollar …