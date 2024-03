© Foto: Thomas Banneyer/dpa



Die Nachfrage nach grünen Technologie vergrößert auch den Hunger der Weltwirtschaft nach Kupfer. Unsere Kollegen von Smartbroker+ haben sich passende Aktien aus dem Sektor angesehen.Während Gold als Beimischung im Depot für mehr Diversifikation bekannt ist, könnte sich aktuell auch ein Blick auf andere Metalle lohnen. So ist die Nachfrage bei Kupfer in den vergangenen Monaten wieder deutlich gestiegen, wovon nicht nur der Kurs des Halbedelmetalls profitiert, sondern auch die Aktien von Kupferproduzenten. Der überwiegende Anteil der Analysten ist sich einig, dass der Kupferpreis noch weiter in die Höhe schnellen könnte. Denn die Nachfrage steigt, da Kupfer ideale Eigenschaften bietet, um als …