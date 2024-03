Microsoft und OpenAI sind dabei, ein ehrgeiziges Datenzentrum-Projekt zu planen, das bis zu 100 Milliarden Dollar kosten und einen künstlichen Intelligenz-Supercomputer mit dem Namen "Stargate" einschließen könnte, der für das Jahr 2028 geplant ist. Dies würde eine schnelle Verbreitung generativer KI-Technologie und die damit verbundene stark wachsende Nachfrage nach AI-Datenzentren reflektieren, die in der Lage sind, fortgeschrittenere Aufgaben als traditionelle Datenzentren zu bewältigen. Das US-basierte Supercomputer-Projekt würde das größte in einer Reihe sein, die die Unternehmen in den nächsten sechs Jahren erstellen wollen, mit Stargate als fünfter und letzter Phase. Die Kosten für die beiden nächsten Phasen sollen sich stark auf die Beschaffung der benötigten KI-Chips konzentrieren, wobei Hersteller [...]

