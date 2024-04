Peking (ots/PRNewswire) -Das von Euromonitor zertifizierte Unternehmen Roborock führt seinen Aufstieg an die Spitze auf eine langfristige Denkweise zurück, bei der die kundenorientierte Innovation an erster Stelle stehtRoborock (https://us.roborock.com/), ein weltweit führender Anbieter von hochintelligenter Haushaltsrobotertechnik zur Vereinfachung des täglichen Lebens, gab heute bekannt, dass das Unternehmen laut neuen Daten von Euromonitor weltweit den ersten Platz beim Verkauf von Staubsaugerrobotern eingenommen hat. Anlässlich ihres 10-jährigen Jubiläums feierte die Marke ihre Errungenschaften bei einer weltweiten Einführungsveranstaltung und gab gleichzeitig einen Ausblick auf neue Produktlinien und ihre Vision für die Zukunft.Das 2014 gegründete Unternehmen Roborock verdankt seinen Erfolg seinem langjährigen Engagement für kundenorientierte Innovationen. Durch die Bereitstellung sinnvoller Lösungen, die das tägliche Leben verbessern, hat Roborock eine wahrhaft globale Fangemeinde aufgebaut, wobei die Daten von Euromonitor bestätigen, dass die Marke weltweit die Nummer Eins im Verkauf von Roboterstaubsaugern ist [1]."Wir fühlen uns sehr geehrt, diesen Erfolg mit Ihnen allen zu feiern, der dank des anhaltenden Vertrauens und der Unterstützung in den letzten zehn Jahren möglich wurde." Herr Quan, Präsident von Roborock, kündigte an, "Unser Weg zum Erfolg war ein Marathon, kein Sprint, da wir immer unseren Markengeist im Auge behalten haben, der besagt, dass wir langfristig denken, um das Richtige zu tun." "Durch unser unermüdliches Engagement, unseren Kunden einen echten Mehrwert zu bieten, haben wir die Markenaffinität aufgebaut, die uns dorthin gebracht hat, wo wir heute stehen - auf dem besten Weg, ein globaler Marktführer im Bereich Smart Home zu werden."Sprungbretter auf dem Weg zum Erfolg: Roborock erzielt stetiges Marktwachstum auf dem Weg zu einer weltweit führenden HausgerätemarkeDie Marke hat ihre globale Erfolgsgeschichte weiter gefestigt und in vielen ihrer Schlüsselmärkte beeindruckende Ergebnisse erzielt. Roborock ist heute in über 170 Ländern vertreten und bedient weltweit über 15 Millionen Haushalte. Laut Daten von IDC ist Roborock die Nummer eins in der Türkei und die Nummer zwei in den USA in Bezug auf den Umsatz, während das Unternehmen auch in Deutschland, Korea und den nordischen Ländern den ersten Platz in Bezug auf die Auslieferungen in 2023 einnimmt [2]. Wie aus dem jüngsten Finanzbericht von Roborock hervorgeht, verzeichnete die Marke im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von 8,65 Milliarden Yuan (1,22 Milliarden US-Dollar), wobei insgesamt mehr als 2,6 Millionen Staubsaugerroboter ausgeliefert wurden. Das Auslandsgeschäft von Roborock verzeichnete ein Umsatzwachstum von 21,42 % im Vergleich zum Vorjahr und der Nettogewinn von Roborock wurde mit 2,05 Milliarden Yuan (288 Millionen US-Dollar) angegeben, was einer jährlichen Wachstumsrate von 73,32 % entspricht. Dieses beständige Wachstum in allen Schlüsselmärkten zeigt, dass die strategische Entscheidung von Roborock, die Anforderungen der Verbraucher direkt anzusprechen und sich um ein hervorragendes Benutzererlebnis zu bemühen, bei Millionen von Menschen weltweit Anklang findet.Trotz dieser Erfolge räumte Herr Quan ein, dass diese Ergebnisse an sich nicht das Endziel sind. Die Globalisierung ist ein wichtiger Pfeiler der Mission von Roborock, ein führendes Unternehmen in seinem Bereich zu werden. So plant Roborock, seine globale Präsenz durch die Einführung innovativer Produkte zu erweitern, die auf die besonderen Bedürfnisse globaler Nutzer zugeschnitten sind, die unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen Märkte zu berücksichtigen und weltweit mehr Partnerschaften zu schließen, um sicherzustellen, dass Roborock in größerem Umfang und schneller in Übersee Fuß fasst.Sinnvolle Innovation: Roborocks benutzerzentrierte F&E-Prinzipien und neueste revolutionäre EntwicklungenRoborocks Leidenschaft, einen Mehrwert für seine Kunden zu schaffen, treibt das Unternehmen dazu an, ständig nach neuen technologischen Fortschritten zu suchen, die echte Probleme der Kunden lösen können. Von 2019 bis 2023 investierte Roborock 1,9 Milliarden Yuan (260 Millionen US-Dollar) in Forschung und Entwicklung. Roborocks langfristiger Ansatz stellt sicher, dass die Forschungs- und Entwicklungsteams nicht nach schnellen Lösungen suchen, sondern sich auf Innovationen konzentrieren, die wirklich den Bedürfnissen der Endverbraucher dienen, z. B. in Schlüsselbereichen wie Reinigungsfunktionen, Kartierung und Navigation, Komfort und Smart-Home-Vernetzung.Mit der FlexiArm Design-Seitenbürste hat Roborock die Reinigungsfähigkeiten seiner neuesten Produktreihe verbessert. Die ausziehbare Seitenbürste deckt die Ecken zu 100 % ab und verbessert damit das Benutzererlebnis. Wenn es um die Zufriedenheit der Nutzer geht, ist ein wartungsarmes, freihändiges Erlebnis ebenfalls von größter Bedeutung. Roborock hat vor kurzem ein automatisches Wassernachfüll- und Abflusssystem eingeführt, das während des Wischens mit dem Mopp und des Nachfüllens des Tanks automatisch das schmutzige Wasser über die Leitungen entleert und durch sauberes Wasser ersetzt.Neben fortschrittlichen Hardware-Lösungen hat Roborock stets stark in die Entdeckung und Implementierung neuer Technologien investiert, die die Funktionalität und Zugänglichkeit seiner Geräte verbessern können. Die Reactive AI 2.0 Obstacle Recognition Technologie von Roborock erkennt und unterscheidet zwischen Boden- und Raumtypen und identifiziert 73 verschiedene Hindernisse, die es zu überwinden gilt, einschließlich Bodenspiegeln und Tierzubehör. Die Funktion Roborock SmartPlanTM nutzt einen fortschrittlichen KI-Algorithmus zur intelligenten Planung und Optimierung von Reinigungswegen und -einstellungen auf der Grundlage der Benutzergewohnheiten und des spezifischen Wohnungslayouts, wodurch der Reinigungsprozess noch intelligenter und effizienter wird. Der S8 MaxV Ultra ist jetzt von CSA für Matter zertifiziert und weitere Roborock-Produkte werden in naher Zukunft folgen, um die Konnektivität zu verbessern.Bereicherung des Produktportfolios von Roborock zur Verbesserung der Lebensqualität der VerbraucherZum Abschluss der aufregenden Markteinführung stellte Roborock drei aufregende neue Produktlinien vor, die sein Portfolio an intelligenten automatisierten Geräten erweitern. Die Produktmanager von Roborock stellten auf der Bühne drei neue Staubsaugerroboter vor: den G20S (S8 MaxV Ultra), den V20 und den P10S Pro.Der G20S (S8 MaxV Ultra) wurde auf der CES 2024 unter großem Beifall vorgestellt und ist Roborocks bisher technologisch fortschrittlichste Reinigungslösung aus einer Hand. Der G20S ist ein äußerst intuitives Gerät und verfügt über eine FlexiArm Design-Seitenbürste, einen einzigartigen Roboterarm, der eine vollständige Reinigung von Ecken ermöglicht, sowie einen zusätzlichen Seitenmopp für die Kantenreinigung. Hinzu kommen die Reactive AI 2.0-Hinderniserkennung, ein integrierter intelligenter Sprachassistent und RockDock® Ultra, das den Reinigungsroboter automatisch mit heißem Wasser und erwärmter Luft pflegt und eine intelligente Mopp-Wiederwasch- und Wiederwischfunktion bietet. Der G20S (S8 MaxV Ultra) wird ab April weltweit zu einem Preis von 1799,99 US-Dollar / 1499 Euro im Handel erhältlich sein.Der V20, der zunächst in China auf den Markt kommt, ist der erste Staubsaugerroboter der Welt, der mit einem Dual-Vision 3DToF Solid-State LiDAR Navigations- und Hindernisvermeidungssystem ausgestattet ist, das die Reflexion von moduliertem Licht beobachtet und so eine bessere Tiefengenauigkeit für eine noch intuitivere Bodenabbildung bietet. Mit einem ultradünnen 8,2-cm-Gehäuse und ausgestattet mit FlexiArm DesignTM Ecken- und Kantenreinigung, DuoRoller Riser Brush und wartungsfreiem Reinigungsdock wird der V20 die automatische, wartungsarme Reinigung neu definieren.Der P10S Pro schließlich ist der perfekte Partner für schwer zugängliche Stellen. Durch die Kombination von FlexiArm DesignTM mit einer ausziehbaren Seitenbürste und einem Wischmopp bietet das Gerät eine 100-prozentige Abdeckung der Ecken und eine ultimative Kantenreinigung, die selbst die schwierigsten Oberflächen in den Griff bekommt.Diese Lösungen untermauern das Engagement von Roborock, die Bedürfnisse seiner Kunden in seinem unerschrockenen Streben nach Innovation zu erfüllen. Bleiben Sie auf dem Laufenden, wenn wir weitere marktspezifische Markteinführungen dieser und anderer Innovationen ankündigen.Informationen zu RoborockRoborock (https://us.roborock.com/) hat sich der Innovation in der Erforschung, Entwicklung und Herstellung von Haushaltsreinigungsgeräten verschrieben, insbesondere von Robotern, kabellosen Staubsaugern und Nass-/Trockensaugern. Jedes Roborock-Produkt wurde mit dem Ziel entwickelt, echte Probleme zu lösen, damit Roborock-Kunden ein besseres Leben führen können. Derzeit ist Roborock in mehr als 40 Ländern erhältlich, darunter in den USA, Deutschland, Frankreich und Spanien. Das Unternehmen operiert von vier Standorten aus, mit Büros in Beijing, Shanghai, Shenzhen und Hongkong. Weitere Informationen finden Sie unter https://global.roborock.com/.[1] Die Daten stammen von Euromonitor International (Shanghai) Co, Ltd. Für dieBerechnung wurden die Verkaufszahlen von Roboterstaubsaugern weltweit in denersten drei Quartalen des Jahres 2023 (in hundert Millionen RMB) herangezogen.Roborock steht an erster Stelle in der Branche. Roboterstaubsauger sindStaubsauger, die sich mithilfe von Sensoren automatisch durch Räume bewegen, umBöden zu reinigen. Die Studie wurde im Februar 2024 abgeschlossen.[2] Daten basierend auf IDC Quarterly Smart Home Device Tracker, 2023 Q4. DieRankings für die USA und die Türkei basieren auf dem Verkaufswert, während dieRankings für Deutschland, die nordischen Länder (Dänemark, Finnland, Norwegen,Schweden) und Korea auf dem Versandvolumen basieren.