Tokyo (ots/PRNewswire) -- In der Hoffnung, dass die Gäste einen neuen Wert des Reisens in Japan erleben werden -Die zur Sumitomo Realty Group gehörende Sumitomo Fudosan Villa Fontaine Co. Ltd. bietet ab sofort im Hotel Villa Fontaine Premier/Grand Haneda Airport Gästezimmer mit Motiven von Japan Airlines, einer großen japanischen Fluggesellschaft, Hatsune Miku, LINE FRIENDS und anderen weltweit beliebten Figuren an. Es ist Japans größtes Flughafenhotel mit 1.717 Gästezimmern und direkt mit dem Terminal 3 des Flughafens Haneda (Tokyo International Airport) verbunden.Fotos: https://kyodonewsprwire.jp/release/202403148023?p=imagesDas Hotel hat etwa 100 Gästezimmer mit beliebten Figuren aus Japan und anderen Ländern gestaltet, um den Wert eines Hotelaufenthalts zu erhöhen. Das Unternehmen hofft, dass die Gäste ihre einzigartigen Erlebnisse in der Nähe des Flughafens Haneda genießen werden, dem größten Flughafen Japans, das sich zu einem tourismusorientierten Land entwickeln will.Offizielle Website: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202403148023-O1-5q8131VY.pdfSumitomo Fudosan Villa Fontaine arbeitet bei diesem Projekt mit den folgenden Fluggesellschaften und Personen zusammen (in alphabetischer Reihenfolge):- Hatsune MikuDie sechs Piapro-Charaktere - Hatsune Miku, eine weltweit beliebte virtuelle Sängerin, Kagamine Rin, Kagamine Len, Megurine Luka, MEIKO und KAITO - werden an dem Projekt beteiligt sein. Es ist die erste Zusammenarbeit aller sechs Piapro-Charaktere mit einem Hotel.- Japan AirlinesEine Rekordzahl von 24 Gästezimmern ist für die Zusammenarbeit mit JAL vorgesehen, was der Anzahl der Ziele der internationalen Flüge der Fluggesellschaft ab Haneda entspricht. JAL nahm mit der Aufnahme der Flüge auf der Strecke Haneda-Honolulu-San Francisco den internationalen Flugverkehr auf.- Kanosei-Kunstprojekt der TOPPAN-Gruppe ("kanosei" bedeutet "Möglichkeiten" auf Japanisch)Es handelt sich um ein von der TOPPAN-Gruppe, einem führenden japanischen Druckunternehmen, ins Leben gerufenes Projekt zur Förderung von Werken behinderter Künstler, die unter dem Motto "Unendliche Möglichkeiten und Talente" stehen. Ein Teil der Übernachtungsgebühren, die von den Gästen in den für dieses Projekt eingerichteten Zimmern gezahlt werden, wird der Borderless Art Organization und Künstlern mit Behinderungen zur Unterstützung ihrer Aktivitäten gespendet.- KOKUYOKOKUYODOORS, ein Geschäft des großen japanischen Schreibwarenherstellers KOKUYO, war für die Gestaltung und Einrichtung der Räume verantwortlich. Es ist das erste Mal, dass ein Hotel auf diese Weise mit dem Schreibwarenhersteller zusammenarbeitet.- LINE FRIENDSDie Gästezimmer sind für die Zusammenarbeit mit "LINE FRIENDS" vorgesehen. Sanfte Farben und japanisches Flair prägen das einzigartige Design der Zimmer, das nur in diesem Hotel zu finden ist.- Love Live! Idol Club der Nijigasaki High SchoolDie Gästezimmer haben das Love Live Motto! Nijigasaki High School Idol Club, eines der Werke aus der Reihe "Love Live!" eines japanischen Multimedia-Projekts.- SirotanDie Kooperationsräume sind mit "Sirotan", einer liebenswerten Sattelrobbenfigur, von Creative Yoko Co. Ltd. Die Gäste können die japanische Popkultur genießen, während sie bei Sirotan wohnen.Informationen zu das Hotel Villa Fontaine Premier/Grand Haneda AirportDas Hotel ist mit dem Terminal 3 des Flughafens Haneda verbunden und eignet sich für Gäste, die vor und nach der Ankunft/Abreise dort übernachten. Das Hotel deckt eine breite Palette von Bedürfnissen ab, nicht nur geschäftlich, sondern auch in der Freizeit. Im Grand Aile wird ein Frühstück für Frühaufsteher angeboten, das von 6 Uhr bis 1 Uhr morgens geöffnet ist.Informationen zu HANEDA AIRPORT GARDENDer Geschäftskomplex umfasst Japans größtes (*) Flughafenhotel mit 1.717 Zimmern, Geschäften und Restaurants, einem Onsen-Spa, Veranstaltungsräumen und einem Busterminal.(*) Laut einer Studie von JTB Tourism Research & Consulting Co. vom September 2022 ist die Anzahl der Gästezimmer in diesem Gebäude die größte unter allen Flughafenhotels in Japan.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hotel-villa-fontaine-premiergrand-haneda-airport-bietet-zimmer-mit-jal-hatsune-miku-love-live-nijigasaki-high-school-idol-club-andere-beliebte-inhalte-302104360.htmlPressekontakt:Masanobu Inaba,Öffentlichkeitsarbeit,Sumitomo Fudosan Villa Fontaine Co,Ltd,Tel: +81-50-3112-3983,E-Mail: vfpr@j.sumitomo-rd.co.jpOriginal-Content von: Sumitomo Fudosan Villa Fontaine Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174081/5747098