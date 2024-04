© Foto: Fatih Aktas - picture alliance / AA



Larry Fink warnt in seinem jährlichen Aktionärsbrief vor Amerikas "schneeballartiger Verschuldung". Washington müsse Maßnahmen ergreifen, da die Investoren das Haushaltsdefizit nicht ewig finanzieren werden."Die Situation ist dringlicher als je zuvor", schreibt BlackRocks CEO Larry Fink am Dienstag in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre. Er stellte ein "schlimmes Szenario" in Aussicht, das mit Japans Wirtschaft in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren vergleichbar sei, was zu einer Periode der Sparmaßnahmen und Stagnation geführt habe. "Ein hoch verschuldetes Amerika wäre auch ein Land, in dem es viel schwieriger wäre, die Inflation zu bekämpfen, da die Geldpolitiker die Zinsen …