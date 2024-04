Im Anblick schwindender Käuferreihen in den Vereinigten Staaten und eines allgemein abkühlenden Interesses scheint der Automobilriese Tesla vor einem schwierigen Quartal zu stehen. Laut Umfragen eines Marktforschungsinstituts ist das Ansehen der Marke, auch durch die polarisierende Persönlichkeit des CEO, teilweise beeinträchtigt. Die Konsequenz: Ein Rückgang des sogenannten "Consideration Score" um mehr als die Hälfte verglichen mit dem Höchstwert im Jahr zuvor. Wachsende Bedenken bezüglich des politischen Auftretens des CEOs und der Mangel an erschwinglichen neuen Modellen sowie eine Zunahme der Konkurrenz durch preiswerte Alternativen, wie chinesische EV-Hersteller, setzen das Unternehmen unter Druck. Analysten in den USA prophezeien nur einen 3% Zuwachs bei Verkaufszahlen von Tesla gegenüber einem allgemeinen Marktanstieg von 15%, was auf [...]

