KBI Biopharma, Inc. (KBI), ein Unternehmen von JSR Life Sciences und cGMP-Unternehmen für die Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO), gab heute die Berufung von Peter Carbone zum neuen Chief Quality Officer bekannt und stärkt mit diesem Schritt seine Kompetenzen in den Bereichen Qualität und Regulatory Affairs.

Peter ist eine hoch angesehene und erfolgreiche Führungspersönlichkeit in der Branche und bringt mehr als 35 Jahre Erfahrung in den Bereichen Betriebsführung, Qualitätswesen und Technologie in verschiedenen Life-Science-Bereichen mit, darunter Biotechnologie, Arzneimittel und neuartige Therapien. Er wird das für Qualitäts- und Regulierungsangelegenheiten zuständige KBI-Team leiten, das die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften und Regulierungsinitiativen für Kunden weltweit sicherstellt. Außerdem wird er KBI so aufstellen, dass das Unternehmen die Dienstleistungen, das Fachwissen und die Führungsrolle für die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Gesundheitsbehörden im Bereich der Regulierungspolitik bereitstellen kann.

"Wir engagieren uns entschieden dafür, KBI Biopharma als Vordenker und Katalysator für Veränderungen im Bereich Regulatory Affairs im Biopharma-Sektor zu etablieren", sagte J.D. Mowery, President und CEO von KBI Biopharma. "Die Aufnahme von Peter in unser Team stärkt unsere Kompetenz in den Bereichen Qualität und Regulatory Compliance und erleichtert uns die kontinuierliche Transformation zur Unterstützung unserer aktuellen und zukünftigen Kunden. Seine Leidenschaft, etwas in der Welt zu bewegen, in Verbindung mit seinem Streben, innovative Produkte zu entwickeln und zu liefern, die das Leben von Patienten verbessern, sind für KBI eine Bereicherung von unschätzbarem Wert."

"Ich bin begeistert, zu einem Zeitpunkt bei KBI Biopharma einzusteigen, an dem das Unternehmen eine bedeutende Entwicklung durchläuft", sagte Peter Carbone, Chief Quality Officer von KBI Biopharma. "Wir sind im Begriff, bemerkenswerte Fortschritte in der Biopharmabranche zu machen, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit diesem talentierten Team Innovationen voranzutreiben, die Qualität zu sichern, außergewöhnliche Ergebnisse zu liefern und letztlich das Leben von Patienten weltweit entscheidend zu verbessern."

Vor seinem Wechsel zu KBI leitete Peter die Bereiche Technik, Operations und Qualitätswesen bei großen Pharmaunternehmen, darunter Bayer, Amgen, Allergan, Novartis, Acorda und das Center of Breakthrough Medicines. Er besitzt einen BS in Chemieingenieurwesen vom Rensselaer Polytechnic Institute.

