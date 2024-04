Dave Buster's stärkt seine internationale Präsenz mit spannendem neuem Projekt in der Dominikanischen Republik

Dave Buster's Entertainment, Inc die ultimative Marke von Dave Buster's für Essen, Trinken und Unterhaltung hat einen bedeutenden Franchisevertrag abgeschlossen, um seine weitere internationale Expansion voranzutreiben. Dave Buster's plant den Ausbau seiner globalen Präsenz und hat einen Vertrag über die Eröffnung von zwei Filialen in der Dominikanischen Republik abgeschlossen. Dadurch erhöht sich die künftige Gesamtzahl der internationalen Filialen auf 33.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240401350682/de/

Dave Buster's Entertainment, Inc (Photo: Business Wire)

Antonio Bautista, Chief International Development Officer bei Dave Buster's, begrüßt den jüngsten Markteintritt: "Wir freuen uns, unsere Expansion in die Dominikanische Republik ankündigen zu können, die einen bedeutenden Meilenstein in unserer globalen Wachstumsstrategie darstellt. Durch die Partnerschaft mit Grupo Pais wird Dave Buster's die lokale Unterhaltungs- und Gastronomielandschaft maßgeblich prägen und transformieren. Der dynamische Markt der Dominikanischen Republik eröffnet uns fantastische Chancen, neuen Gästen das einzigartige Dave Buster's-Erlebnis zu vermitteln", so Bautista. "Unsere Partnerschaft mit Grupo Pais, das für seinen innovativen und verbraucherzentrierten Ansatz bekannt ist, wird uns ermöglichen, im Unterhaltungssektor der Region neue Maßstäbe zu setzen."

Juan Carlos Pais, CEO bei Grupo Pais, kommentiert die Kooperation Unternehmen wie folgt: "Wir sind begeistert, Dave Buster's in der Dominikanischen Republik einzuführen. Die Marke bietet eine einzigartige Kombination aus Unterhaltung und Gastronomie und passt perfekt zur Nachfrage unseres Marktes nach innovativen Erlebnissen. Diese Partnerschaft hat das Potenzial, die Unterhaltung in unserem Land neu zu definieren."

Dave Buster's hat mehrere strategische Initiativen umgesetzt, um eine erfolgreiche globale Expansion zu gewährleisten. Dazu gehören ein anpassungsfähiger Footprint, der auf spezifische Marktanforderungen zugeschnitten ist, und die Regionalisierung von Menüangeboten, die den lokalen Vorlieben und Geschmäckern gerecht werden. Zudem hat das Unternehmen ein eigenes dynamisches Preismodell mit flexiblen Preisoptionen implementiert, globale Marketingprogramme umgesetzt, die demografisch unabhängig, jedoch lokal ausführbar sind, und eine einzigartige Unterhaltungsstrategie mit beispiellosen Paketangeboten eingeführt, um sich von Wettbewerbern abzuheben.

Dave Buster's freut sich darauf, seinen Kunden regionalisierte Unterhaltungs- und Late-Night-Programme anzubieten und neue Erlebnisse bereitzustellen, um die Kundeninteraktionen im wettbewerbsintensiven Socializing-Segment zu steigern. Mit diesen Initiativen wird Dave Buster's seinen globalen Kunden außergewöhnliche Erlebnisse ermöglichen.

Über Dave Buster's

Die 1982 gegründete Dave Buster's Entertainment Inc. mit Hauptsitz in Coppell, US-Bundesstaat Texas, ist Eigentümer und Betreiber von 222 Standorten in Nordamerika, die ihren Gästen unter zwei verschiedenen Marken hochwertige Unterhaltungs- und Speiseerlebnisse bieten: Dave Buster's und Main Event. Das Unternehmen betreibt 163 Dave Buster's-Filialen in 42 US-Bundesstaaten, Puerto Rico und Kanada und bietet seinen Gästen die Möglichkeit, an einem Ort zu essen, zu trinken, zu spielen und Sportevents mitzuverfolgen. Jede Filiale bietet ein komplettes Menü mit Hauptgerichten und Vorspeisen, eine vollständige Auswahl an alkoholischen und alkoholfreien Getränken sowie ein umfangreiches Unterhaltungsangebot mit Spielen, Sportübertragungen und anderen Fernsehevents. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen 59 Filialen der Marke Main Event in 20 Bundesstaaten der USA mit modernsten Bowlinganlagen, Laser-Tag, Hunderten von Arcade-Spielen und virtueller Realität. Diese Angebote machen es zum perfekten Ort für Familien, um gemeinsame Zeit zu verbringen und Erinnerungen zu sammeln. Weitere Informationen zu den einzelnen Marken finden Sie unter daveandbusters.com und mainevent.com.

Über Grupo Pais

GRUPO PAIS ist ein Unternehmenskonglomerat aus Einzelhandels-, Immobilien-, Energie-, Dienstleistungs- und Handelsunternehmen auf dem dominikanischen Markt mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Erfüllung vielfältiger Kundenbedürfnisse. Durch den Fokus auf Produktqualität, exzellenten Service und hochqualifizierte Partner ist Grupo Pais dazu in der Lage, in den verschiedenen Segmenten seiner Geschäftstätigkeit optimale Leistungen zu erzielen. Grupo Pais hat sich durch den Betrieb und die Vertretung international renommierter Franchiseunternehmen sowie durch bedeutende Geschäftsaktivitäten im Immobilien-, Handels-, Dienstleistungs- und Energiesektor erfolgreich in verschiedenen Märkten etabliert. Die langjährige Erfahrung von Grupo Pais im erschwinglichen Luxus-, Lebensmittel- und Getränkehandel seit 2008 hat die strategische Positionierung und Präsenz in allen wichtigen Einkaufszentren der Dominikanischen Republik unterstützt. Aufgrund seines Erfolges plant das Unternehmen, seine Präsenz auf regionaler Ebene zu verstärken und seine Geschäftsfelder in der Region zu erweitern. Weitere Informationen zu den einzelnen Marken finden Sie unter www.pais.do.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240401350682/de/

Contacts:

media@daveandbusters.com