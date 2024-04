KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Schröder/Putin:

"Bis heute distanziert sich Schröder nicht (.). Über die Gründe für die Tyrannentreue wird seit Jahren gerätselt. Schröders bisherigen Relativierungen sind fadenscheinig. Man kann sie ihm auch zum runden Geburtstag nicht durchgehen lassen. Es geht nicht um Männerfreundschaft und auch nicht um angeblich mäßigenden Einfluss des Deutschen. Die realistische Erklärung ist traurig: Schröder war zu nah dran am "lupenreinen Demokraten", der zum Massenmörder wurde. Putin dürfte manch unangenehme Information über Schröder in der Schublade haben, er hat ihn so zum willfährigen Pudel gemacht. Wie die anderen Weggefährten des gelernten KGB-Manns im Kreml ist Schröder nur sicher, wenn er loyal bleibt. Diese Abhängigkeit hat das Lebenswerk des Kanzlers zerstört."