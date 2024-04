AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu den Wahlen in der Türkei:

"Der türkische Präsident dürfte nun wieder versuchen, seine Anhänger mit einer aggressiv-nationalistischen Außenpolitik auf andere Gedanken zu bringen. Schon vor dem Wahltag kündigte er für den Sommer neue Militärinterventionen gegen die kurdische Terrororganisation PKK im Irak und in Syrien an. Bei seiner Politik der Annäherung an den Westen dürfte Erdogan aber bleiben, denn er braucht Investoren und ein gutes Verhältnis zu Europa und den USA, etwa um die Zollunion mit der EU zu modernisieren. Der Präsident propagiert seit Jahren eine "neue Türkei", die er unter seiner Alleinherrschaft formen will. Nun zeichnet sich tatsächlich eine "neue Türkei" ab - aber sie sieht anders aus, als Erdogan sich das vorstellt."/yyzz/DP/he