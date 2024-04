© Foto: Andre M. Chang - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Nach der enormen Rallye der vergangenen Woche stürzt die Aktie von Trump Media & Technology am Montag ab. Neue regulatorische Dokumente zeigen, wie steil die Aktie bewertet ist angesichts der geringen Umsätze.Das frisch an der Börse notierte Medienunternehmen von Ex-US-Präsident Donald Trump hat seine starken Gewinne seit dem Börsendebüt in der letzten Woche vollständig zunichte gemacht. Die Trump Media & Technology Group (TMTG), die das Social Media Portal Truth Social betreibt, meldete in einem Bericht an die SEC für das Jahr 2023 Verluste in Höhe von mehr als 58 Millionen US-Dollar, was den Kurs der Aktie am Montag um über 20 Prozent einbrechen ließ. Weniger als eine Woche nach dem …