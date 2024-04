Palantir Technologies Inc. hat in der jüngsten Handelssitzung einen kleinen Rückschlag von 0,65% erlebt und schloss bei $22,86, während sich der S&P 500 auf einem moderaten Minus von 0,2% hielt. Im Gegensatz dazu verzeichnete der Dow einen Verlust von 0,6%, aber der Technologie-fokussierte Nasdaq stieg um 0,11%. Trotz eines Rückgangs von 7,7% im letzten Monat, im Vergleich zu geringfügigen Verlusten im Bereich Business Services und Gewinnen des S&P 500, blickt die Anlagegemeinschaft mit Interesse auf die bevorstehende Gewinnentwicklung von Palantir. Es wird erwartet, dass das Unternehmen ein Wachstum von 60% auf $0,08 je Aktie verzeichnen wird und einen Umsatz von $614,88 Millionen meldet, was einen Anstieg von 17,08% gegenüber dem Vorjahr bedeuten würde. Für das gesamte Geschäftsjahr liegen Schätzungen [...]

