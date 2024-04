FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Der Dax dürfte sich nach dem langen Osterwochenende zunächst auf Rekordniveau halten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag rund zwei Stunden vor dem Handelsstart mit 18 511 Punkten rund 0,1 Prozent im Plus und damit nur knapp unter seinem Rekordhoch. Saisonal stünden die Signale eigentlich auf Kursgewinne, schrieb Börsenexperte Christoph Geyer in einem Marktkommentar. Doch gehe es schon seit Wochen nach oben. Mittlerweile sprächen mehrere Faktoren gegen ein ungebremstes Weiterlaufen des Dax. Ein charttechnisches Kursziel sei erreicht, und es habe bisher kaum Rücksetzer gegeben, die im Aufwärtstrend durchaus wichtig sind. Daher könnte die nun eigentlich anstehende positive saisonale Phase bereits vorweggenommen worden sein.

USA: - DOW IM MINUS; NASDAQ IM PLUS - Anleger haben am Montag bei US-Standardwerten nach den deutlichen Gewinnen im abgelaufenen Quartal zurückhaltend agiert. Technologiewerte konnten hingegen ihr Kursniveau von vor dem verlängerten Osterwochenende etwas ausbauen. Beim Volumen gab es Experten zufolge allerdings unterdurchschnittliche Werte, da die europäischen Marktteilnehmer erst am Dienstag wieder ins Geschäft einsteigen. Zum Handelsschluss verlor der Dow Jones Industrial 0,60 Prozent auf 39 566,85 Punkte. Im ersten Quartal hatte der Index 5,6 Prozent gewonnen. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte am Montag 0,21 Prozent höher bei 18 293,20 Punkten.

ASIEN: - NIKKEI UND HANG SENG IM PLUS, CSI 300 IM MINUS - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte keine einheitliche Richtung gefunden. Während die Kurse in Hongkong deutlich anzogen, gaben sie in China etwas nach. In Japan trat der Nikkei 225 im späten Handel auf der Stelle, nachdem der japanische Leitindex am Montag deutlich an Boden verloren hatte. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten, die an den chinesischen Festlandbörsen notiert sind, büßte dagegen nach den Gewinnen vom Vortag zuletzt rund 0,5 Prozent ein. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte um mehr als zwei Prozent nach oben, nachdem der Handel dort am Freitag und Montag geruht hatte.



DAX 18492,49 0,08%

XDAX 18533,54 -0,06%

EuroSTOXX 50 5083,42 0,03%

Stoxx50 4428,10 0,29%



DJIA 39566,85 -0,60%

S&P 500 5243,77 -0,20%

NASDAQ 100 18293,20 0,21%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 132,85 -0,33% °



DEVISEN:





Euro/USD 1,0732 -0,11%

USD/Yen 151,76 0,07%

Euro/Yen 162,86 -0,03%

°



ROHÖL:





Brent 87,86 +0,44 USD WTI 84,14 +0,43 USD °



