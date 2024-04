Der DAX hat am letzten Handelstag vor dem verlängerten Wochenende einen weiteren Rekordstand erzielen können. Am Ende ging er am Gründonnerstag 0,1 Prozent im Plus bei 18.492,49 Zählern aus dem Handel. In der verkürzten Karwoche kam er damit auf ein Plus von 1,6 Prozent. Und auch die neue Woche dürfte positiv starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,1 Prozent höher bei 18.511 Zählern.Auf der Terminseite ist es zum Wochenstart relativ ruhig. Bei Sanofi findet eine außerordentliche ...

