DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Der Gesamtpreisindex (PCE) für persönliche Konsumausgaben stieg in den 12 Monaten bis Februar um 2,5 Prozent. Dies entsprach den Prognosen der vom Wall Street Journal befragten Wirtschaftsexperten. Die Kernpreise ohne die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise stiegen um 2,8 Prozent, was ebenfalls den Prognosen entsprach.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine wichtigen Termine angekündigt

DIVIDENDENABSCHLAG

Sartorius StA 0,73 Euro Sartorius VzA 0,74 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 48,7 zuvor: 48,7 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 45,8 vorläufig: 1. Veröff.: 45,8 zuvor: 47,1 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 41,6 vorläufig: 1. Veröff.: 41,6 zuvor: 42,5 14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) März PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,5% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+2,7% gg Vj - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 45,7 vorläufig: 1. Veröff.: 45,7 zuvor: 46,5 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) März PROGNOSE: xx vorläufig: 1. Veröff.: 49,9 zuvor: 47,5 - US 16:00 Auftragseingang Industrie Februar PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -3,6% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 18.773,00 -0,2% E-Mini-Future S&P-500 5.287,00 -0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 18.464,25 -0,2% Nikkei-225 39.825,91 +0,1% Schanghai-Composite 3.070,56 -0,2% Hang-Seng-Index 16.914,45 +2,3% +/- Ticks Bund -Future 132,79% -50 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 18.492,49 +0,1% DAX-Future 18.777,00 -0,2% XDAX 18.506,93 -0,2% MDAX 27.043,04 -0,2% TecDAX 3.454,38 -0,1% EuroStoxx50 5.083,42 +0,0% Stoxx50 4.428,10 +0,3% Dow-Jones 39.566,85 -0,6% (Montag) S&P-500-Index 5.243,77 -0,2% (Montag) Nasdaq-Comp. 16.396,83 +0,1% (Montag) EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,21% -15

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach der langen Osterpause dürften die Börsen wenig verändert in den Handel am Dienstag starten. Die Vorgaben sind uneinheitlich. Grundsätzlich wirken die jüngsten US-Inflationsdaten stützend, sie entsprachen den Markterwartungen. Derweil stieg der ISM-Index für das verarbeitende US-Gewerbe im März überraschend über die Expansionsschwelle. Das nahm etwas Luft aus den Zinssenkungsspekulationen, was auch an gestiegenen Marktzinsen deutlich wurde. Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass die US-Notenbank wie auch die EZB im Juni den Zinssenkungszyklus einleiten werden. Derweil schließt EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann nicht aus, dass die EZB noch vor der Fed damit beginnen könnte, die Zinsen zu senken. Am Dienstag stehen Preisdaten aus Deutschland im Blick. Geopolitisch bleibt die Lage nach einem Luftangriff auf das iranische Konsulat in Damaskus angespannt. Die iranische Führung macht Israel für den Angriff und den Tod iranischer Militärvertreter dort verantwortlich.

Rückblick (Donnerstag): Behauptet - Das Warten auf wichtige Preisdaten aus den USA und Zurückhaltung vor dem langen Osterwochenende sorgten fast für Stillstand. Im Handel hieß es, der Quartalsultimo habe die Kurse gestützt, weil Fonds nach dem starken Auftaktquartal daran interessiert seien, zu diesem Termin möglichst hohe Aktienquoten ausweisen zu können. Tagessieger war der Stoxx-Einzelhandelsindex, der um 1,3 Prozent zulegte. Dazu trug ein Kurssprung um über 15 Prozent bei JD Sports nach stark ausgefallenen Geschäftszahlen bei. Falkenhafte Töne von Fed-Gouverneur Christopher Weller verpufften. Besonders im Blick hatten die Akteure den PCE-Deflator der US-Konsumausgaben. Er wurde erst an Karfreitag berichtet, an dem die Börsen geschlossen hatten. Das PCE-Preismaß gilt als eines der wichtigsten für die US-Notenbank, zur Gestaltung der Zinspolitik.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Behauptet - Der DAX ging mit einem kleinen Plus in die Osterpause, aber nicht ohne erneut ein neues Rekordhoch markiert zu haben. Es liegt nun bei 18.514 Punkten. Die Musik spielte bei Aktien aus der zweiten Reihe. Jungheinrich gewannen 1,4 Prozent. Der Gabelstaplerhersteller schnitt 2023 sowohl beim Auftragseingang als auch beim Umsatz besser ab als erwartet. Ein schwacher Ausblick drückte stark auf den Kurs von Energiekontor (-9,9%). Basler sackten um 11,8 Prozent ab. Der Anbieter von Bildverarbeitungskomponenten blickte verhalten in das laufende Geschäftsjahr und schloss einen Umsatzrückgang nicht aus. Stratec (-5,2%) standen nach Zahlenausweis und Ausblick ebenfalls stark unter Druck. Um 7,8 Prozent nach unten ging es für Kontron. Die Gesellschaft verdiente deutlich mehr und setzte auch mehr um, senkt aber die Dividende. Baywa verloren 2,9 Prozent. Der Konzern verschob sein 2025er Ziel für das operative Ergebnis um ein Jahr. Gute Geschäftszahlen von JD Sports verhalfen Adidas und Puma zu Kursgewinnen von 1,1 bzw. 2,0 Prozent. Bei Lufthansa (+1,4%) stützte die Einigung im Tarifstreit.

XETRA-NACHBÖRSE

Der nachbörsliche Handel am Gründonnerstag ist sehr ruhig verlaufen. Vor dem langen Osterwochenende hielten sich die Anleger zurück. Ein Rückkaufangebot stützte Gesco. Das Unternehmen will bis zu 500.000 seiner Aktien - entsprechend 4,61 Prozent des satzungsmäßigen Grundkapitals - zum Kurs von 17,80 Euro je Aktie zurückkaufen. Daraufhin stieg der Kurs am Abend auf Tradegate um 1,7 Prozent auf 17,75 Euro.

USA - AKTIEN

Donnerstag: Kaum verändert - Der Handel war von Zurückhaltung vor dem PCE-Deflator am Freitag geprägt. Konjunkturdaten gaben dem Markt keine Impulse. Zwar fiel hier der Chicago-Einkaufsmanagerindex überraschend schwach aus, doch war dies nach Meinung eines Beobachters den Problemen bei Boeing geschuldet. Walgreens Boots Alliance stiegen um 3,1 Prozent. Die Drogeriekette musste zwar eine hohe Abschreibung vornehmen, schnitt im Berichtsquartal auf bereinigter Basis aber mit Ergebnis und Umsatz besser als erwartet ab. Disney (+1,1%) hatte den Streit mit Floridas Gouverneur Ron DeSantis um den Sonderstatus der Fläche in Orlando, auf der der wichtigste Freizeitpark steht, beigelegt. Home Depot (-0,6%) übernimmt für 18,25 Milliarden Dollar SRS Distribution. Bei Chemours (-9,1%) lastete schwer, dass Führungskräfte offenbar Geldflüsse verschoben hatten, um Boni zu erhöhen. Die Geschäftszahlen gingen daher unter. RH (+17,3%) hatte mit Vorlage von Quartalszahlen einen optimistischen Ausblick gegeben. Die Aktie des Wettbewerbers Millerknoll sackte dagegen um 18,8 Prozent ab nach einem unter Erwartung ausgefallenen Ausblick. Braze gaben um 12,3 Prozent nach. Das Unternehmen schnitt ergebnisseitig zwar besser ab als gedacht, schrieb aber immer noch rote Zahlen.

Montag: Uneinheitlich - Belastet wurde der Aktienmarkt von kräftig angezogenen Marktzinsen. Auf die bereits am Freitag veröffentlichten Inflationsdaten konnten Händler aufgrund des Feiertages erst zum Wochenbeginn reagieren. Der Gesamtpreisindex (PCE) für persönliche Konsumausgaben war in den 12 Monaten bis Februar wie erwartet um 2,5 Prozent geklettert. In der Kernrate lag er bei 2,8 Prozent. US-Notenbankchef Jerome Powell sah die Fed indessen gut aufgestellt. Die aktuellen Leitzinsen würden die Zentralbank in eine gute Position versetzen, um auf eine Reihe von unterschiedlichen Konjunkturentwicklungen zu reagieren. Die Konjunkturdaten des Tages fielen wie der Aktienmarkt ohne klaren Trend aus. Microsoft rückten 0,9 Prozent vor. Einem Medienbericht zufolge plant der Technologieriese zusammen mit OpenAI, ein Rechenzentrum zu bauen, das einen KI-Supercomputer enthalten soll. Im Gefolge sprangen Micron um 5,4 Prozent nach oben und Western Digital um 3,8 Prozent. AT&T gaben 0,6 Prozent nach. Der Telekomkonzern hatte Daten im Dark Web aufgespürt. UPS (-0,7%) hatte einen bedeutenden Luftfrachtvertrag mit dem US Postal Service abgeschlossen. Wettbewerber Fedex (-3,3%) hatte hingegen das Nachsehen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,71 +9,0 4,62 29,4 5 Jahre 4,35 +12,8 4,22 34,9 7 Jahre 4,33 +12,1 4,21 36,1 10 Jahre 4,32 +12,0 4,20 44,1 30 Jahre 4,46 +11,6 4,34 49,0

Donnerstag: Auch am Anleihemarkt warteten Akteure zunächst auf den PCE-Deflator am Freitag. Zudem fand nur eine verkürzte Sitzung statt. Falkenhafte Aussagen von US-Notenbankgouverneur Christopher Waller stützten kaum.

