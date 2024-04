Der DAX (WKN: 846900) verbreitet weiter gute Laune und bleibt im Bullenmodus. In der vergangenen Woche wurden an jedem Tag neue Rekorde aufgestellt, die aktuelle Bestmarke liegt bei 18.513 Punkten. Auf Wochensicht ergab sich ein Plus von +1,57% auf 18.492 Punkte. Viele Aktien waren gefragt, am besten schnitten Zalando, Siemens Energy und Bayer ab, Qiagen und Brenntag rutschten ans DAX-Ende. Steigt der Markt weiter oder gerät die Rallye nun an ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...