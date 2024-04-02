DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ATF NETHERLDS 16/UND.FLR XS1508392625 03.04.2024 HZE/EOT
AROUNDTOWN 18/UND. FLR XS1752984440 03.04.2024 HZE/EOT
AROUNDTOWN 19/UND FLR XS2027946610 03.04.2024 HZE/EOT
AROUNDTOWN 19/UND. FLR XS2055106210 03.04.2024 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ATF NETHERLDS 16/UND.FLR XS1508392625 03.04.2024 HZE/EOT
AROUNDTOWN 18/UND. FLR XS1752984440 03.04.2024 HZE/EOT
AROUNDTOWN 19/UND FLR XS2027946610 03.04.2024 HZE/EOT
AROUNDTOWN 19/UND. FLR XS2055106210 03.04.2024 HZE/EOT