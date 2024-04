Nach einem robusten ersten Quartal dürften die Optimisten am Markt auch zu Beginn des zweiten Jahresviertels zunächst weiterhin dominant bleiben. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex am Dienstag ein Plus von 0,1 Prozent auf 18.510 Punkte und damit nur knapp unter seinem Rekordhoch. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Euroregion, wird ebenfalls 0,1 Prozent höher erwartet. Beide Indizes hatten das erste Jahresviertel mit einem prozentual zweistelligen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...