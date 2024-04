Frankfurt - Der Euro bewegt sich am Dienstagmorgen gegenüber dem US-Dollar nach einem Kursrutsch zu Wochenbeginn kaum von der Stelle. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0731 US-Dollar und damit geringfügig weniger als am Vorabend. Zum Franken ist der Euro seit Montagabend um annähernd einen halben Rappen auf 0,9726 gefallen nach 0,9776 am Montagabend. Der US-Dollar zeigt sich mit 0,9065 Franken nur leicht bewegt. Der Euro war am Montag ...

