© Foto: © 2023 NVIDIA Corporation



Welche Rolle wird die KI bei der Automatisierung von Fabriken und in Büros spielen? Zwei der größten deutschen Unternehmen arbeiten gemeinsam mit Chip-Gigant Nvidia an Lösungen. Nvidia hat geladen und das Who is Who der Tech-Branche folgte. Eine Woche lang diskutierten Analysten, Entwickler und Tech-Enthusiasten über neueste Entwicklungen. Neben Neuheiten wurden aber auch Allianzen geschmiedet, die nicht nur der Aktie des Chip-Giganten zu neuen Höchstständen verhelfen könnten. Nvidia-Chef läutet mit "Blackwell" neue KI-Revolution ein. Die Eröffnung der Nvidia-Entwicklerkonferenz gebührte Jensen Huang, dem CEO und Mitbegründer von Nvidia. Der Chef des KI-Riesen nutzt die Konferenz …