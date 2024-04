Der UWP-Fonds in den GENERATION-Tarifen der Canada Life feierte am 31.01.2024 bereits seinen 20. Geburtstag. Er verbindet Sicherheit und Renditechancen auf einzigartige Weise. Der UWP-Fonds in den GENERATION-Tarifen (Auflegung 31.01.2004) feierte nun seinen 20. Geburtstag. "Das ist für einen Investmentfonds sehr selten und eine tolle Leistung", sagt Christoph Schröder, Business Consultant Investment Solutions bei Canada Life. Der UWP-Fonds ist das Flaggschiff von Canada Life und als Garantiebaustein ...

