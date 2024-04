Der DAX startet nach der Osterpause mit neuen Rekorden in den Handelstag. Dabei sind die Vorgaben von der Wall Street durchaus nicht so positiv, nachdem die Daten aus der US-Industrie am Montag überraschend positiv ausgefallen waren. Auf Unternehmensseite sorgen in erster Linie Analystenkommentare für Bewegung bei Einzelaktien.

