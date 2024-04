Zürich - Die Schweizer Börse startet am Dienstag nach dem langen Osterwochenende zurückhaltend ins zweite Quartal. Da die Berichtssaison für das vierte Quartal praktisch abgeschlossen ist, rücken in dieser Woche vor allem Konjunkturdaten in den Fokus. Nach dem generell guten Lauf im ersten Quartal könnte es daher zunächst zu Gewinnmitnahmen kommen, heisst es im Handel. In den USA waren bereits am Karfreitag und gestrigen Ostermontag zahlreiche starke ...

