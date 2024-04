In der Auseinandersetzung um die Vorstandssitze des globalen Unterhaltungskonzerns scheint sich Walt Disney vor dem Jahresmeeting am Mittwoch eine führende Position gesichert zu haben, nachdem bereits die Hälfte aller Aktien abgestimmt wurden. Starke institutionelle Investoren haben ihre Unterstützung für die Wiederwahl zweier angefochtener Direktoren signalisiert. Diese frühe Mehrheit könnte Walt Disney den entscheidenden Vorteil im Machtkampf verschaffen, obwohl noch weitere Stimmen erwartet werden. In einem entscheidenden Moment für das Unternehmen, das darauf zielt, seine kreativen Franchise zu beleben, das Streaming-Geschäft rentabel zu gestalten und digitale Zukunftsperspektiven für ESPN zu finden, betonen Spitzenkräfte die Bedeutung eines ungestörten Transformationsprozesses.

Strategische Wahlentscheidungen

