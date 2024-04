© Foto: David Zorrakino - EUROPA PRESS



Der chinesische Tech-Konzern hat innerhalb von 24 Stunden rund 90.000 Bestellungen für sein neues E-Auto erhalten. Anleger feiern den Erfolg und schicken die Aktie deutlich ins Plus.Der chinesische Smartphonekonzern Xiaomi sorgt mit der Einführung seines ersten Elektrofahrzeugs für Furore. Die Aktien des Unternehmens kletterten am Dienstag um bis zu 16 Prozent. Obwohl Experten davon ausgehen, dass Xiaomi in diesem Jahr fast 10.000 Dollar pro verkauftem Auto verlieren könnte, wuchs der Marktwert des Unternehmens um etwa 7,6 Milliarden US-Dollar. Der SU7, kurz für Speed Ultra 7, tritt mit einem Startpreis von unter 30.000 US-Dollar für das Basismodell in den hart umkämpften chinesischen Markt …