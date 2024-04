München (ots) -- Davina und Shania werden flügge - ihr Ziel: Papa und Mama stolz machen- Familienurlaub mit Oma und Opa und der Eintritt ins Berufsleben- Start der neuen Staffel "Davina & Shania - We love Monaco" am 22. April um 21:15 Uhr bei RTLZWEIFür Davina und Shania steht in Staffel drei von "Davina & Shania - We love Monaco" alles im Zeichen des Loslassens und Erwachsenwerdens. Die beiden Geiss-Töchter werden flügge und gehen ihre eigenen Wege. Eigene Wohnung in Monaco, der Start ins Berufsleben - und all das mit dem Ziel, Mama und Papa stolz zu machen. Als wäre das nicht genug Action im Leben der Millionärstöchter, gibt es auch ein Wiedersehen mit den geliebten Großeltern Reinhold und Margret. Los geht es mit den neuen Folgen "Davina & Shania - We love Monaco" am 22. April um 21:15 Uhr, direkt nach "Die Geissens".Für Davina und Shania ist der Spaß des Lebens vorbei! Zumindest, wenn es nach Papa Robert geht. Nachdem die Geiss-Töchter ihr Abi in der Tasche und dies ordentlich gefeiert haben, heißt es jetzt ranklotzen für Roberts und Carmens Zöglinge. Die beiden Mädels wissen, sie müssen sich richtig ins Zeug legen, um ihre Eltern stolz zu machen. Vor allem das Imperium, das sich die Geissens in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben, soll später in gute Hände kommen - ob die Mädels allerdings Lust haben, "Geiss Properties", die Immobilienfirma in Dubai, zu übernehmen? Vor allem Shania liegt die Kunst am Herzen - da kommt ein Kompliment des internationalen Künstlers Niclas Castello genau richtig. Steigt sie lieber ins Kunstbusiness ein? Ihr Herz schlägt fürs Designen und eine Möbelkollektion ist zum Greifen nah. Bei all der Selbstfindung kommt die Familie aber natürlich nicht zu kurz. So gibt es ein Wiedersehen mit Opa Reinhold und Oma Margret und deren Geburtstage werden von den Geissens standesgemäß zelebriert.Doch nach einer Zeit der Leichtigkeit kommen die beiden diesmal auch an ihre Grenzen. Schlechte Presse und ungebetene Verehrer inklusive. Und was hat es mit dem Heiratsantrag für Davina auf sich? Bis dato galt die Geiss-Tochter doch als Single - mit Eltern, die ganz genau darauf achten, wen die Töchter mit nach Hause bringen.Die Sendung wird von Geiss TV produziert.Ausstrahlung ab 22. April 2024, 21:15 Uhr, bei RTLZWEI - direkt nach "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie". Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Davina & Shania - We love Monaco":Seit 13 Jahren stehen Davina und Shania bei RTLZWEI für "Die Geissens" vor der Kamera. Nach 20 erfolgreichen Staffeln Grund genug, mit einer eigenen Doku-Soap durchzustarten! In "Davina & Shania - We love Monaco" zeigen die Töchter der Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss ihr glamouröses Leben zwischen Jetset, Shopping und der ersten eigenen Wohnung. Mittlerweile läuft die 22. Staffel der Familien-Doku - für Davina und Shania ist es die dritte Staffel.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5747520