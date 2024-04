Maximilian Günther hat das erste Formel-E-Rennen in Tokio gewonnen. Der deutsche Maserati-Fahrer siegte bei der E-Prix-Premiere in der japanischen Hauptstadt vor den Briten Oliver Rowland (Nissan) und Jake Dennis (Andretti). Grund zur Freude hat auch der zweite deutsche Fahrer in der Formel E. Die Grundlage für seinen späteren Rennsieg auf den Straßen von Tokio hatte der erfahrene Formel-E-Pilot Günther bereits in der Qualifikation gelegt. In dem ...

