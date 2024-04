WARSCHAU (dpa-AFX) - Nach dem Tod mehrerer Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Central Kitchen bei einem Luftangriff im Gazastreifen hat Polen Aufklärung von Israel gefordert. Man überprüfe die Information vom Tod eines polnischen Staatsbürgers mit großer Dringlichkeit, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Warschau am Dienstag. "Wir haben die israelische Botschaft, die Sicherheitskräfte und die israelischen Streitkräfte um Klärung gebeten." Bislang stütze man sich auf die Informationen der Hilfsorganisation selbst sowie auf Medienberichte. "Wir wissen, dass der Beschuss im nördlich-zentralen Teil des Gazastreifens stattfand, und dass unter den Menschen, die dabei starben, ein polnischer Staatsbürger erwähnt wird."

Das Außenministerium kondolierte der Familie des getöteten Helfers, ohne dessen Tod offiziell bestätigt zu haben. "Wir sprechen der Familie des polnischen Freiwilligen, der der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen Hilfe brachte, unser tiefes Mitgefühl aus", hieß es auf der Plattform X (vormals Twitter). Polen akzeptiere die Missachtung des humanitären Völkerrechts und des Schutzes der Zivilbevölkerung, zu der auch die humanitären Helfer gehörten, nicht.

Nach Angaben des Bürgermeisters der Stadt Przemysl, Wojciech Bakun, stammt der getötete Freiwillige aus seiner Stadt. "Man kann mit Worten nicht beschreiben, was die Menschen, die diesen fantastischen jungen Mann kannten, im Moment fühlen", schrieb Bakun am Dienstag auf Facebook. Die Stadt Przemysl liegt an Polens Grenze zur Ukraine. Nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine waren hier viele Flüchtlinge aus dem Nachbarland eingetroffen - World Central Kitchen hatte viele von ihnen versorgt.

Die Hilfsorganisation World Central Kitchen hatte zuvor den Tod von sieben ihrer Mitarbeiter im Gazastreifen durch einen Luftangriff bestätigt und Israel dafür verantwortlich gemacht. Die sieben Opfer stammten laut der Mitteilung aus Australien, Polen, Großbritannien und den Palästinensergebieten - zudem habe eines der Opfer die amerikanische und kanadische Staatsbürgerschaft./dhe/DP/stw