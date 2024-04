Am Kryptomarkt dominieren am Dienstag nach Ostern die roten Vorzeichen. Der Bitcoin verliert auf 24-Stunden-Sicht mehr als vier Prozent und entfernt sich damit wieder von der 70.000-Dollar-Marke, einige größere Altcoins verzeichnen sogar prozentual zweistellige Kursverluste. Marktbeobachter betreiben nun Ursachenforschung für die plötzliche Schwäche.Über weite Strecken des langen Osterwochenendes hat sich der Bitcoin recht stabil im Bereich der 70.000er-Marke gehalten. Am gestrigen Montag hat er ...

