© Foto: Wang Ying - picture alliance / Xinhua News Agency



Chinesische Aktien haben nach den Feiertagen nach positiven Wirtschaftsdaten weitere Gewinne verzeichnet. Stimmen, die Talsohle sei erreicht, mehren sich.Der Hang Seng China Enterprises Index ist am Dienstag um bis zu drei Prozent in die Höhe gesprungen. Der Hang Seng Tech Index stieg um bis zu zwei Prozent höher. Die Kursgewinne bestärken einige Marktteilnehmer in ihrer Ansicht, dass chinesischen Aktien nach einer jahrelangen Talfahrt die Talsohle erreicht haben und die politische Unterstützung ausreicht, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. "Ich bin der festen Überzeugung, dass die Aktienmärkte an Land und in Hongkong die Talsohle bereits durchschritten haben und der Aufschwung sich im …