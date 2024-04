Vantaa - In der finnischen Stadt Vantaa nördlich der Hauptstadt Helsinki sind am Dienstag bei einem Schusswaffenangriff an einer Grundschule mehrere Kinder verletzt worden. Ein Verdächtiger sei in Helsinki festgenommen worden, teilte die Polizei mit.



Mindestens drei Kinder sollen bei dem Angriff verletzt worden sein. Der selbst noch minderjährige Tatverdächtige sei im Besitz einer Schusswaffe gewesen, so die Behörden. Er habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Alle an der Tat beteiligten Personen sollen zwölf Jahre alt sein.



Die genauen Hintergründe der Tat, die sich gegen 9 Uhr Ortszeit (8 Uhr deutscher Zeit) ereignete, waren zunächst unklar. Die Polizei, die mit einem Großaufgebot vor Ort war, leitete entsprechende Ermittlungen ein. Schaulustige wurden gebeten, die Gegend zu verlassen.

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken