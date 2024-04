Berlin (ots) -Ahead media beauftragt das weltweit bekannte Architekturstudio COOP HIMMELB(L)AU, das H.O.M.E. Haus 2025 zu entwerfen.Es ist eine große Ehre und ein Riesen-Kompliment, dass das legendäre Büro COOP HIMMELB(L)AU zu unserem Jubiläum das H.O.M.E. Haus 2025 entwirft. Wir danken dem CEO & FOUNDER Wolf dPrix für die Zusage, einen Mastercase für Living Architektur zu planen.2025 feiert H.O.M.E. in Deutschland 25-jähriges Jubiläum mit dem H.O.M.E. Haus 2025 von COOP HIMMELB(L)AU.Seit fünf Jahren beauftragt H.O.M.E. renommierte Architekten, einen "Mastercase für Domestic Residences" nachhaltig, zeitgemäß, innovativ und frei von Restriktionen als Projekt zu planen. Das H.O.M.E. Haus ist ein Vorzeige-Modell für Architektur, Interior-Design und smarte Haustechnologie.Das H.O.M.E. Haus wird in realistischen 3D-Renderings visualisiert, der Bauplan und die Interior-Planung in Print als Kompetenz-Content veröffentlicht und in einer VR-Tour als auch über QR-Code 360°-mobile-fähig.Das aktuelle Beispiel: HOME D 12/23: https://www.yumpu.com/de/document/read/68551740/home-d-1223Die aktuelle VR-Tour: HOME VR-Tour: https://youtu.be/JgZBdgd05YMH.O.M.E. - das Leadmagazin für Living Lifestyle und Smart H.O.M.E. - hat mit dem H.O.M.E. Haus-Projekt ein einmaliges 360°-Kommunikationsprojekt, das wie kein anderes Architektur, Industrie und LeserInnen in einem hohen Inspirationsradius an den nachhaltigen und innovativen Grenzen der Architektur vernetzt.Nach der erfolgreichen Premiere des H.O.M.E. Haus 2020 der Architekten GRAFT, des H.O.M.E. Haus 2021 von Delugan Meissl Associated Architects, des H.O.M.E. Haus 2022 von Hadi Teherani Architects, des H.O.M.E. Haus 2023 von O&O Baukunst und des H.O.M.E. Haus 2024 von JASPER Architects setzen wir den Master-Case moderner Architektur als Kommunikationsprozess fort.COOP HIMMELB(L)AU wurde 1968 in Wien, Österreich gegründet und arbeitet unter der Leitung von Wolf dPrix als Design Principal und CEO sowie den Partnern Harald Krieger (CFO), Karolin Schmidbaur und Alexander Ott.Das Studio verfügt über ein multikulturelles Team aus mehr als 15 Ländern und beschäftigt derzeit über 60 Mitarbeiter. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung ist Coop Himmelb(l)au ein Experte in der Entwicklung und Ausführung komplexer, zeitgemäßer und bedeutsamer Projekte in den Bereichen Architektur, Stadtplanung, Design und Kunst weltweit.Das Studio arbeitet derzeit an einer Vielzahl von internationalen Projekten in Asien, dem Nahen Osten und Europa, darunter die in Bau befindliche Zentralbank von Aserbaidschan in Baku. Zu den kürzlich fertiggestellten Arbeiten gehören der Nefertiti Tower, ein Fünf-Sterne-Luxushotel in Changsha, der BelView Tower in Wien und die SCA Arena in St. Petersburg.https://coop-himmelblau.atVerleger und Gründer der H.O.M.E., Alexander Geringer, zur H.O.M.E. Haus Kooperation COOP HIMMELB(L)AU."COOP HIMMELB(L)AU war für mich persönlich immer Impuls und Inspiration für H.O.M.E. Wolf dPrix und sein Team dafür zu gewinnen, das H.O.M.E. Haus zu designen, ist ein großes Statement für unser einmaliges Kommunikations-Projekt. Es gibt keinen besseres Nachweis für die Innovation und die Fusion von Architektur und Design in einem 3D-visualisierten Umfeld, die in der H.O.M.E. Haus-Idee steckt. Es freut mich, das 25-jährige Jubiläum der H.O.M.E. mit diesem Highlight feiern zu dürfen."Wolf dPrix zum H.O.M.E. Haus Projekt: "Architektur ist mehr als man denkt."Das H.O.M.E. House - NEXT SEASON.COOP HIMMELB(L)AU ist weltweit für seinen innovativen Designansatz bekannt und steht für dynamisches, vielschichtiges und komplexes Design. Das Studio hat in zahlreichen Ländern Museen, Konzerthäuser, Schulen, Konferenzzentren, Forschungs- und Verwaltungsgebäude sowie Wohnbauten realisiert.Zu den international bekanntesten Projekten des Büros gehören der Dachausbau Falkestraße in Wien, Österreich (erstes dekonstruktivistisches Gebäude der Welt); der Masterplan für die Stadt Melun-Sénart, Frankreich; das Groninger Museum, Ostpavillon, Niederlande; der Entwurf für das EXPO.02-Forum Arteplage in Biel, Schweiz; das UFA-Kinozentrum in Dresden, Deutschland; die Akademie der Bildenden Künste und die BMW Welt in München, Deutschland; das Akron Art Museum in Ohio, USA; die Central Los Angeles Area High School #9 for the Visual and Performing Arts in Los Angeles, USA; die Martin-Luther-Kirche in Hainburg, Österreich; das Busan Cinema Center, Südkorea; das Dalian International Conference Center in China; das Haus der Musik in Aalborg, Dänemark; das Musée des Confluences in Lyon, Frankreich; die Europäische Zentralbank in Frankfurt am Main, Deutschland; das Museum of Contemporary Art & Planning Exhibition (MOCAPE) in Shenzhen, China, und das PANEUM - Wunderkammer des Brotes in Asten, Österreich.Projektreferenzen COOP HIMMELB(L)AUMusée des Confluences© Sergio Pirronehttps://coop-himmelblau.at/projects/musee-des-confluences/European Central Bank, Frankfurt© Paul Rafteryhttps://coop-himmelblau.at/projects/european-central-bank-ecb/MOCAPE© Duccio Malagambahttps://ots.de/7l8ilwFalkestraße© Duccio Malagambahttps://coop-himmelblau.at/projects/falkestrasse/BMW Welt© Marcus Buckhttps://coop-himmelblau.at/projects/bmw-welt/H.O.M.E. House 2025 by COOP HIMMELB(L)AU - Zeit- und Event-PlanDecember 13, 2024: Publishing date H.O.M.E. GermanyDE 01/25: H.O.M.E. Deutschland-Ausgabe zum H.O.M.E. House 2025 - Präsentation imm cologneJanuary 15, 2025: H.O.M.E. House Presentation during the H.O.M.E. Design Night in Cologne at the iMM Fair Cologne with COOP HIMMELB(L)AU Team as Guest of Honor...AT 03/25: H.O.M.E. Österreich zum H.O.M.E. House 2025 und Präsentation bei der H.O.M.E.D.E.P.O.T. Wien 2025H.O.M.E. ist ahead!Seit 25 Jahren in DeutschlandH.O.M.E. ist das Leadmagazin für Living Lifestyle und Home of Smart H.O.M.E.Die H.O.M.E.-Fakten Gesamtauflage!H.O.M.E. verkauft bis zu 110.000 Hefte Gesamtauflage (Bestverkauf IVW 3/21 mit über 111.000 Exemplaren) -H.O.M.E. H.O.M.E. Proof of Excellence: H.O.M.E. ist oft Premium Primus unter den Besten:(IVW I + II+III/17, IVW I +III /18, IVW 1/19, IVW 3/19, IVW 1/20, IVW 3/21, IVW 3/22, IVW 1/23, IVW 3/23)H.O.M.E. hat im Jahresschnitt über 20.000 Abonnenten im deutschsprachigen Markt.H.O.M.E. ist mit 20.000 verkauften Heften bei 500 Möbelhändlern auch das Fachmagazin unter den Premium-Wohnzeitschriften.