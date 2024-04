Am deutschen Aktienmarkt ist die Stimmung nach dem langen Osterwochenende ungebrochen positiv. Erfreuliche Wirtschaftssignale aus den USA am Freitag und Montag sowie aus China am Sonntag sorgen für weiter gute Laune unter den Anlegern. Auch die BASF-Aktie zeigt sich im freundlichen Umfeld weiter stark und nimmt eine wichtige Marke ins Visier.Die gute Stimmung unter den Marktteilnehmern trieb den DAX gleich zum Handelsstart am Dienstag auf ein weiteres Rekordhoch. Allerdings sind die Umsätze an der ...

