Bei TUI läuft es derzeit in vielen Bereichen. Nachdem die Hannoveraner in der Dach-Region wachsen wollen (DER AKTIONÄR berichtete) und auch die Luxus-Sparte floriert, kommen nun auch gute Nachrichten - mit Blick auf das Kundenwachstum - von der Seefront. Die TUI-Aktie notiert am ersten Tag der neuen Handelswoche im Plus. Das Geschäft mit Kreuzfahrten boomt. Die Krise der Corona-Jahre hat die Branche überwunden, längst sehen sich große Reedereien wieder auf Wachstumskurs. Von einem erfolgreichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...