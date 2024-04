DJ PTA-DD: OMV Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wien (pta/02.04.2024/12:30) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Alfred Stern 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstandsvorsitzender b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name OMV Aktiengesellschaft 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung ISIN AT0000743059 b) Art des Geschäfts An Bedingungen geknüpftes Geschäft c) Preis(e) Volumen 0,00 17.622,00 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 0,00 17.622,00 e) Datum des Geschäfts 31.03.2024 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes 5 Zu veröffentlichende Erläuterung Die zu übertragenden Aktien stammen aus einem leistungsbasierten Aktienvergütungsprogramm für Vorstandsmitglieder und ausgewählte Führungskräfte des OMV Konzerns mit einem dreijährigen Leistungszeitraum beginnend mit 2021 bis 2023 (Long Term Incentive Plan - "LTIP 2021"). Das Ausmaß der Aktienzuteilung bestimmt sich nach Maßgabe des im Vorstandsvertrag festgelegten Betrags (Ziel Long Term Incentive), des durchschnittlichen Aktienkurses der OMV Aktie während der Berechnungsperiode 01.01.2021 bis 31.03.2021 und der festgestellten Zielerreichung durch den Aufsichtsrat der OMV. Die konkrete Anzahl der vom Aufsichtsrat für den Vorstandsvorsitzenden genehmigten Aktien aus dem LTIP 2021 beträgt 17.622 Stück. Der Anspruchstag für die Aktien ist nach Maßgabe des Aktienvergütungsprogramms der 31.03.2024. Gemäß den Programmbestimmungen konnte vom Vorstandsvorsitzenden spätestens im 3. Quartal 2021 zwischen der Vergütung durch Aktienübertragung oder Barauszahlung gewählt werden. Da jedoch das Aktienbesitzerfordernis noch nicht erfüllt ist, erfolgt die Auszahlung programmgemäß in Form von Aktien. Die Übertragung der Aktien wird am nächsten auf den Anspruchstag folgenden Werktag durchgeführt. Bei den zu übertragenden Aktien handelt es sich um eigene Aktien der OMV Aktiengesellschaft.

Aussender: OMV Aktiengesellschaft Adresse: Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Thomas Hölzl Tel.: +43 1 40440/23760 E-Mail: compliance@omv.com Website: www.omv.com

ISIN(s): AT0000743059 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

April 02, 2024 06:30 ET (10:30 GMT)