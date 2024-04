LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Adidas von 218 auf 227 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Seit dem Bewertungsstart der Aktien von Adidas und Puma im Februar drehten sich die meisten Debatten mit den Investoren um die Produktdynamik der beiden Sportartikelhersteller und deren Nachhaltigkeit, schrieb Analystin Wendy Liu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Fokus stehe vor dem Hintergrund des zunehmenden Wettbewerbs auch das Wachstumspotenzial in China. Außerdem werde die Frage, ob und wie lange Adidas und Puma brauchen werden, um eine Ebit-Marge von 10 Prozent zu erreichen, als wesentlich angesehen./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2024 / 00:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2024 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0

